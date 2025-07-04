اندلاع حريق في مطعم بإحدى حدائق قصر الشعب بدمشق

اندلاع حريق كبير في الأحراش الشجرية المحيطة بجبل قاسيون، بالقرب من "قصر الشعب" في العاصمة السورية دمشق، حيث شوهدت ألسنة النيران تتصاعد بارتفاعات كبيرة، وكثافة للدخان غطّت سماء المدينة.

وبحسب الصور والفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت ألسنة اللهب وهي تلتهم الأشجار والأعشاب اليابسة في المنطقة الجبلية المرتفعة، ما سمح برؤية الحريق من معظم أحياء دمشق، خصوصًا مناطق الغوطة الغربية والمزة والبرامكة.

فيما أظهرت بعض اللقطات المتداولة تصاعد الدخان الكثيف من مبنى قريب من البوابة الرئيسية لقصر الشعب، وقالت وسائل إعلام محلية أن الحريق نشب في مطعم خارجي بإحدى حدائق القصر وتجري محاولة السيطرة عليه.

تجدر الإشارة إلى أن قصر الشعب شهد أمس فعالية لإطلاق هوية بصرية للجمهورية العربية السورية، بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتتواصل الجهود من قبل فرق الإطفاء والإسعاف لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، في وقت تبقى فيه حالة من الترقب والاستغراب من الحدث الذي يجري لأول مرة في هذه المنطقة الحساسة.