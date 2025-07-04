Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

اندلاع حريق في مطعم بإحدى حدائق قصر الشعب بدمشق

حريق بمطعم في إحدى حدائق قصر الشعب بدمشق 4 تموز 2025
حريق بمطعم في إحدى حدائق قصر الشعب بدمشق 4 تموز 2025 حقوق النشر  يورونيوز
حقوق النشر يورونيوز
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

نشب حريق في مطعم بإحدى حدائق قصر الشعب بدمشق، وأتت النيران على الأشجار المحيطة بالقصر، فيما تفاعل السكان مع مشهد الدخان الكثيف الذي غطى المنطقة.

اندلاع حريق كبير في الأحراش الشجرية المحيطة بجبل قاسيون، بالقرب من "قصر الشعب" في العاصمة السورية دمشق، حيث شوهدت ألسنة النيران تتصاعد بارتفاعات كبيرة، وكثافة للدخان غطّت سماء المدينة.

اعلان
اعلان

وبحسب الصور والفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت ألسنة اللهب وهي تلتهم الأشجار والأعشاب اليابسة في المنطقة الجبلية المرتفعة، ما سمح برؤية الحريق من معظم أحياء دمشق، خصوصًا مناطق الغوطة الغربية والمزة والبرامكة.

فيما أظهرت بعض اللقطات المتداولة تصاعد الدخان الكثيف من مبنى قريب من البوابة الرئيسية لقصر الشعب، وقالت وسائل إعلام محلية أن الحريق نشب في مطعم خارجي بإحدى حدائق القصر وتجري محاولة السيطرة عليه.

تجدر الإشارة إلى أن قصر الشعب شهد أمس فعالية لإطلاق هوية بصرية للجمهورية العربية السورية، بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتتواصل الجهود من قبل فرق الإطفاء والإسعاف لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، في وقت تبقى فيه حالة من الترقب والاستغراب من الحدث الذي يجري لأول مرة في هذه المنطقة الحساسة.

حريق بمطعم في أحد حدائق قصر الشعب بدمشق 4 تموز 2025
حريق بمطعم في أحد حدائق قصر الشعب بدمشق 4 تموز 2025 يورونيوز
انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

هولندا تتهم روسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا وتدعو لفرض عقوبات اضافية عليها

دراسة: الحمض النووي يكشف صلة جينية بين قدماء المصريين وسكان بلاد ما بين النهرين

تحالف أمني غير متوقع: زيلينسكي يزور دمشق ويبحث تعاونًا مع سوريا رغم الوجود العسكري الروسي