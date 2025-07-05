تركيا: السلطات تنفّذ جولة جديدة من الاعتقالات بحق رؤساء بلديات معارضين

اعتقلت السلطات التركية، اليوم السبت، ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وذلك في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالجريمة المنظمة، وفق ما أعلن منصور ياواش، رئيس بلدية أنقرة.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال ياواش إن الاعتقالات طالت زيدان كرالا، رئيس بلدية أضنة، ومحي الدين بوتشيك، رئيس بلدية أنطاليا، وعبد الرحمن توتديري، رئيس بلدية آديامان.

وتُعد هذه الخطوة أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المتصاعدة التي تستهدف كوادر حزب الشعب الجمهوري، في وقت تكثف فيه حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ضغوطها على الحزب، الذي وجّه ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2024.

وفي انتقاد مباشر، كتب رئيس بلدية أنقرة: "في نظام يُخضع فيه القانون للسياسة، وتُطبّق فيه العدالة على طرف ويُغضّ الطرف عنها مع طرف آخر، لا يمكن لأحد أن يطلب منا الإيمان بسيادة القانون أو الثقة بعدالة النظام". وأضاف: "لن نرضخ للظلم، ولا لانتهاك القانون، ولا للمناورات السياسية".

وتأتي هذه التوقيفات بعد حملة أمنية واسعة شنتها السلطات التركية مطلع الشهر الجاري، أسفرت عن اعتقال أكثر من 120 موظفًا من بلدية إزمير، المعقل التقليدي لحزب الشعب الجمهوري في غرب البلاد. كما سبقتها عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول قبل أكثر من ثلاثة أشهر.