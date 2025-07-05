Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
تركيا: السلطات تنفّذ جولة جديدة من الاعتقالات بحق رؤساء بلديات معارضين

ضباط شرطة أتراك من الوحدة الخاصة ، تركيا، يوم الثلاثاء 25 مارس/آذار 2008. حقوق النشر  AP Photo
شملت التوقيفات رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وآديامان، وتأتي في سياق سلسلة من الإجراءات القانونية التي طالت كوادر في حزب الشعب الجمهوري خلال الأشهر الأخيرة.

اعتقلت السلطات التركية، اليوم السبت، ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وذلك في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالجريمة المنظمة، وفق ما أعلن منصور ياواش، رئيس بلدية أنقرة.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال ياواش إن الاعتقالات طالت زيدان كرالا، رئيس بلدية أضنة، ومحي الدين بوتشيك، رئيس بلدية أنطاليا، وعبد الرحمن توتديري، رئيس بلدية آديامان.

Related

وتُعد هذه الخطوة أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المتصاعدة التي تستهدف كوادر حزب الشعب الجمهوري، في وقت تكثف فيه حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ضغوطها على الحزب، الذي وجّه ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2024.

وفي انتقاد مباشر، كتب رئيس بلدية أنقرة: "في نظام يُخضع فيه القانون للسياسة، وتُطبّق فيه العدالة على طرف ويُغضّ الطرف عنها مع طرف آخر، لا يمكن لأحد أن يطلب منا الإيمان بسيادة القانون أو الثقة بعدالة النظام". وأضاف: "لن نرضخ للظلم، ولا لانتهاك القانون، ولا للمناورات السياسية".

وتأتي هذه التوقيفات بعد حملة أمنية واسعة شنتها السلطات التركية مطلع الشهر الجاري، أسفرت عن اعتقال أكثر من 120 موظفًا من بلدية إزمير، المعقل التقليدي لحزب الشعب الجمهوري في غرب البلاد. كما سبقتها عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

واشنطن تُطلق الذباب القاتل.. حملة استثنائية لإنقاذ الثروة الحيوانية من الدودة الآكلة للحوم

البرتغال تودّع ديوغو جوتا وأندريه سيلفا في جنازة رسمية بحضور نادي ليفربول

أردوغان يحذّر من "استفزازات" قد تقوض وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران