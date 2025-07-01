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تركيا: اعتقال 157 معارضًا في إزمير بينهم رئيس بلدية سابق بتهمة "الفساد"

أشخاص يهتفون بشعارات خلال احتجاج بعد اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وإرساله إلى السجن، في إسطنبول، تركيا، الأحد 23 مارس 2025.
أشخاص يهتفون بشعارات خلال احتجاج بعد اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وإرساله إلى السجن، في إسطنبول، تركيا، الأحد 23 مارس 2025. حقوق النشر  Francisco Seco/ AP.
حقوق النشر Francisco Seco/ AP.
بقلم: يورونيوز
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أفادت قناة NTV باعتقال السلطات التركية 157 شخصًا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بينهم أعضاء في أحزاب المعارضة ورئيس بلدية سابق في إزمير، وذلك تزامنًا مع مرور 100 يوم على اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأصدرت النيابة العامة في إزمير أوامر اعتقال للأعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض، كجزء من "تحقيق يتعلق بالفساد، والتلاعب بالمناقصات، والاحتيال في المدينة الواقعة على الساحل الغربي".

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ويرى البعض أن هذه الاعتقالات تمثل امتدادًا لحملة قمع مستمرة منذ أشهر ضد المعارضة التي كانت متركزة في إسطنبول، قبل أن تنتقل الآن إلى إزمير. غير أن الحكومة تنفي ذلك، مؤكدةً أن القضاء والمحاكم مستقلان في تركيا.

في هذا السياق، صرّح مراد باكان، نائب إزمير عن حزب الشعب الجمهوري، بأن السلطات اعتقلت رئيس بلدية إزمير السابق تونج صويار إلى جانب كبار البيروقراطيين ورئيس الحزب الإقليمي.

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وقال باكان على منصة "إكس": "استيقظنا على عملية فجر جديدة اليوم"، مضيفًا: "نواجه عملية مشابهة لما حدث في إسطنبول"، واصفًا ما يجري بأنه "نظام قضائي يتصرف بناءً على تعليمات".

وكانت السلطات قد اعتقلت في 19 مارس الماضي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ويصادف اليوم مرور 100 يوم على سجنه بتهم فساد ينفيها.

وقد شهدت إسطنبول عقب اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات كبرى في الشوارع، إلى جانب بيع حاد للأصول التركية. ويتهم المعارضون أردوغان بتسييس الحملة للقضاء على خصومه السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة لأهداف انتخابية.

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