Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

برلين تتهم بكين بشنّ هجوم بالليزر على طائرة تابعة لسلاح الجوّ الألماني

قيل إن طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية وقعت ضحية هجوم ليزر روسي فوق البحر الأحمر.
قيل إن طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية وقعت ضحية هجوم ليزر روسي فوق البحر الأحمر. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Euronews
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن طائرة تابعة للقوات المسلحة الألمانية وقعت ضحية مهمة ليزر صينية خلال مهمة للاتحاد الأوروبي. وقد تم استدعاء السفير الصيني.

اعلان

اتهمت برلين الجيش الصيني باستهداف طائرة ألمانية بهجوم بالليزر كانت تنشط كجزء من عملية عسكرية للاتحاد الأوروبي بحسب بيان رسمي.

وجاء في البيان أن "تعريض الأفراد الألمان للخطر" و"تعطيل المهمة" أمر "غير مقبول على الإطلاق".

وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وقع الحادث في بداية شهر يوليو. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن طائرة ألمانية "تعرضت للتشويش دون اتصال مسبق" خلال رحلة مراقبة في مياه البحر الأحمر.

تم استدعاء السفير الصيني دنغ هونغبو بسبب الحادث.

ولم تُعرف بعد الأضرار التي نجمت عن الهجوم. لكن بسبب الوضع الحالي، فقد قلّت الحركة الجوية في المنطقة.

هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر

عملية أسبيدس هي مهمة ضد ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر. تشارك فيها قوات دول أعضاء الاتحاد الأوروبي لحماية السفن المدنية من الهجمات. وينص تفويض البرلمان الألماني على مشاركة ما يصل إلى 700 جندي في المهمة.

وقد غرقت العديد من السفن التي هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر، مثل السفينة روبيمار.وتقول الجماعة إن عملياتها تأتي دعما لقطاع غزة.

كانت الطائرة الحربية الألمانية في الجو قبالة سواحل اليمن عندما وقعت ضحية لهجوم الليزر الروسي المفترض.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

بالونات محمّلة بالسجائر المهرّبة تشلّ حركة الطيران في ليتوانيا

فيديو - روسيا تدعو إلى رفع العقوبات عن أفغانستان وتحذّر من أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة

المبعوث الأمريكي السابق إلى أوكرانيا: "بوتين خدع ترامب وأظهره ضعيفًا"