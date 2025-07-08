برلين تتهم بكين بشنّ هجوم بالليزر على طائرة تابعة لسلاح الجوّ الألماني

اعلان

اتهمت برلين الجيش الصيني باستهداف طائرة ألمانية بهجوم بالليزر كانت تنشط كجزء من عملية عسكرية للاتحاد الأوروبي بحسب بيان رسمي.

وجاء في البيان أن "تعريض الأفراد الألمان للخطر" و"تعطيل المهمة" أمر "غير مقبول على الإطلاق".

وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وقع الحادث في بداية شهر يوليو. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن طائرة ألمانية "تعرضت للتشويش دون اتصال مسبق" خلال رحلة مراقبة في مياه البحر الأحمر.

تم استدعاء السفير الصيني دنغ هونغبو بسبب الحادث.

ولم تُعرف بعد الأضرار التي نجمت عن الهجوم. لكن بسبب الوضع الحالي، فقد قلّت الحركة الجوية في المنطقة.

هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر

عملية أسبيدس هي مهمة ضد ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر. تشارك فيها قوات دول أعضاء الاتحاد الأوروبي لحماية السفن المدنية من الهجمات. وينص تفويض البرلمان الألماني على مشاركة ما يصل إلى 700 جندي في المهمة.

وقد غرقت العديد من السفن التي هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر، مثل السفينة روبيمار.وتقول الجماعة إن عملياتها تأتي دعما لقطاع غزة.

كانت الطائرة الحربية الألمانية في الجو قبالة سواحل اليمن عندما وقعت ضحية لهجوم الليزر الروسي المفترض.