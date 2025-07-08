Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
فيديو: هكذا اجتاحت الفيضانات المفاجئة مدينة كينغزلاند في تكساس خلال دقائق

رجال إطفاء من سيوداد أكونيا، المكسيك، ينقلون جثةً مُنتشلة من نهر غوادالوبي الذي غمرته المياه بعد أيام من فيضان مفاجئ اجتاح المنطقة
رجال إطفاء من سيوداد أكونيا، المكسيك، ينقلون جثةً مُنتشلة من نهر غوادالوبي الذي غمرته المياه بعد أيام من فيضان مفاجئ اجتاح المنطقة
حقوق النشر Eli Hartman/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اجتاحت فيضانات عارمة مدينة كينغزلاند بولاية تكساس يوم الجمعة، حيث ارتفع منسوب مياه نهر لانو بشكل مفاجئ ليغمر طريقًا رئيسيًا خلال دقائق، في مشهد وثّقته كاميرات محلية بتقنية التسارع الزمني (Timelapse).

اعلان

الفيديو، الذي التُقط من قبل المواطن روبرت آيفي ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر المياه وهي ترتفع بسرعة هائلة وتغمر الطريق بالكامل، مما أجبر المارة على الفرار وسط تدفق جارف.

وتأتي هذه المشاهد ضمن سلسلة من الكوارث الجوية التي ضربت الولاية خلال عطلة الرابع من يوليو، حيث أكدت السلطات أن حصيلة القتلى تجاوزت 100 شخص حتى صباح الإثنين، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في عدة مناطق منكوبة.

وقال مسؤولون في مقاطعة كير، إحدى أكثر المناطق تضررًا، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث 84 شخصًا، بينهم 28 طفلًا، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وحذرت السلطات المحلية من احتمال تجدد الفيضانات خلال الأيام المقبلة، في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة، داعية السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والمناطق المنخفضة.

