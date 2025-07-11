Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

ملف الموقوفين السوريين.. مصادر تتحدث عن تلويح الشرع بالتصعيد ضد لبنان ووزارة الإعلام تنفي

أحمد الشرع، المعروف أيضًا باسم أبو محمد الجولاني، يتحدث في المسجد الأموي في دمشق، سوريا، الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
أحمد الشرع، المعروف أيضًا باسم أبو محمد الجولاني، يتحدث في المسجد الأموي في دمشق، سوريا، الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. حقوق النشر  Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري إلى بيروت وسط تهديدات بالتصعيد ونفي رسمي لأي خطوات ضد لبنان.

أفادت مصادر خاصة لـ"تلفزيون سوريا"، بأن "الرئيس السوري أحمد الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان".

اعلان
اعلان

وكشفت مصادر التلفزيون أن "وزير الخارجية أسعد الشيباني سيزور بيروت خلال أيام بقرار من الشرع لبحث ملف الموقوفين"، لافتة إلى أن "دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية".

إجراءات تصعيدية قيد الدراسة

أضافت المصادر أن "دمشق تدرس إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك، كما تدرس إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية"، مشيرة إلى "قلق من إغلاق كامل للمعابر البرية مع لبنان خلال الأيام المقبلة".

Related

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر في وزارة الإعلام السورية لقناة "الإخبارية السورية"، بأن "لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، وتؤكد الحكومة على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين".

من جهته، شدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال لقائه وفداً أوروبياً ضم عددًا من سفراء الاتحاد الأوروبي، في قصر بعبدا أمس، على أنّه "مع استقرار الأوضاع في بعض المناطق السورية، من العادل والضروري البدء بتسهيل عودة النازحين بشكل آمن وكريم ومنسّق".

وأشار عون إلى "وجود تعاون جيد جداً في ما يخص الوضع الأمني على الحدود اللبنانية – السورية".

من جهتهم، شدد السفراء الأوروبيون في مداخلاتهم على تطابق وجهات نظر بلدانهم مع ما طرحه الرئيس عون بشأن النازحين السوريين، وأكدوا أنهم بدأوا فعلياً باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

السلطات الفرنسية تداهم مقر شركة "نستله" في إطار التحقيق بـ "فضيحة" المياه المعدنية

تقرير أممي يعزز موقف ترامب من سوريا: "هيئة تحرير الشام" لم تعد مرتبطة بـ "القاعدة"

"كانت معدّة للتهريب إلى حزب الله".. سوريا تعلن ضبط شحنة "أسلحة نوعية" على الحدود مع العراق