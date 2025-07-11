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السلطات الفرنسية تداهم مقر شركة "نستله" في إطار التحقيق بـ "فضيحة" المياه المعدنية

صورة أرشيفية ملتقطة في 24 نوفمبر 1999، تُظهر شعار شركة "نستله" في مقرها الرئيسي في سويسرا.
صورة أرشيفية ملتقطة في 24 نوفمبر 1999، تُظهر شعار شركة "نستله" في مقرها الرئيسي في سويسرا. حقوق النشر  Laurent Gillieron/AP
حقوق النشر Laurent Gillieron/AP
بقلم: يورونيوز
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خضع مقر شركة "نستله" في بلدة إيسي ليه مولينو قرب باريس، الخميس، لعملية تفتيش ضمن إطار تحقيق قضائي تجريه المحكمة القضائية في باريس. وجاء هذا التحرك بناءً على شكوى تقدّمت بها منظمة "فود ووتش" في شباط/فبراير 2025، تتهم فيها الشركة السويسرية باستخدام معالجات مياه غير قانونية.

وأكّدت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال (DGCCRF) أن المداهمة نُفّذت بشكل منسّق، مستهدفة مقر "نستله".

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وقد أُجريت التحقيقات من قبل جهاز التحقيق الوطني التابع لـ DGCCRF، بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة الانتهاكات البيئية والصحة العامة (OCLAESP)، بناءً على تكليف من قاضيَين تحقيق.

ومن جهتها، أعلنت شركة "نستله ووترز" أن "عمليات التفتيش جارية في فرنسا"، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات المعنية.

صورة أرشيفية ملتقطة في 21 سبتمبر 2018 تُظهر عبوات مياه من علامة "بيور لايف" التي تنتجها شركة نستله.
صورة أرشيفية ملتقطة في 21 سبتمبر 2018 تُظهر عبوات مياه من علامة "بيور لايف" التي تنتجها شركة نستله. Rogelio V. Solis/ AP

ومنذ أن بدأت الشبهات تحيط بملف المياه المعدنية، أقدمت "نستله" على تعليق العمل بعدد من آبار المياه، تم تحويل بعضها لإنتاج مياه بنكهات تجارية مثل "ميزون بيرييه"، والتي تدرّ أرباحًا أقل من تلك المصنّفة تحت فئة "المياه المعدنية الطبيعية". وتُعد هذه التعديلات محاولة لتقليل الخسائر وسط الضغط القضائي والإعلامي المتصاعد.

تحقيقات موسعة وشبهات قانونية

أوضحت المديرية العامة DGCCRF أن التحقيق سيستمر، لاسيما لتحليل البيانات التي جرى ضبطها خلال عمليات التفتيش، والتي من شأنها دعم مسار القضية قضائيًا.

وفي السياق نفسه، رحّبت إنغريد كراغل، المسؤولة عن التحقيقات والإعلام في منظمة "فود ووتش"، بعمليات المداهمة، قائلة في بيان: "نحن سعداء بأن الخبرة التي يتمتع بها كل من SNE وOCLAESP تساهم في تعزيز التحقيق بعناصر إضافية".

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واعتبرت أن "نستله ووترز لا تزال حتى اليوم تتصرّف وكأنها فوق القانون، من خلال مواصلة بيع مياهها المفلترة بطريقة غير قانونية في فرنسا وحول العالم".

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