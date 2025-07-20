الصين.. إجلاء مئات الأشخاص في هونغ كونغ إثر إعصار "ويفا" وسط أمطار غزيرة ورياح عاتية

أُجلي أكثر من 200 شخص في هونغ كونغ إلى ملاجئ مؤقتة، يوم الأحد، نتيجة هطول أمطار غزيرة أثناء مرور الإعصار "ويفا" جنوب المدينة، قبل أن يلامس اليابسة على الساحل الجنوبي للصين في مقاطعة قوانغدونغ.

الإعصار تسبب في سقوط أشجار وانهيار أبنية مؤقتة، فيما خفضت إدارة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ إنذار الإعصار إلى مستوى رقم 3 (رياح شديدة) عند الساعة 7:45 مساءً، بعد أن خفضت سابقاً مستوى الإنذار من 8 إلى أقل مستوياته (رقم 10) عند الساعة 4:00 مساءً، وهو الإنذار الذي استمر رفعه لمدة سبع ساعات.

وقال عضو مجلس المنطقة الشرقية كيني يوان لوكالة "رويترز": "مقارنة بالإعصارين السابقين مانغخوت وهاتو، اللذين تسببا في دمار أكبر، فإن الضرر هذه المرة اقتصر بشكل رئيسي على سقوط الأشجار وانهيار الأبنية المؤقتة".

وسجل هطول أكثر من 110 ملم من مطار خلال ثلاث ساعات، ووصلت سرعة الرياح القصوى إلى 167 كم/ساعة في بعض المناطق، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وأفادت الحكومة بأن 26 شخصاً تلقوا العلاج في مستشفيات عامة خلال الإعصار، بينما لجأ 253 شخصاً إلى الملاجئ، وتم تسجيل 471 شجرة ساقطة.

وأشارت شبكة التلفزيون الصينية الرسمية "سي سي تي في" إلى أن الإعصار "ويفا" تحرك غرباً، ولامس اليابسة على الساحل الجنوبي لمدينة تاي شان في قوانغدونغ حوالي الساعة 5:50 مساءً، ثم تراجع ليصبح عاصفة استوائية شديدة.

من جهتها، خفضت سلطات ماكاو إنذار الإعصار من المستوى 10 إلى 8، وحذّرت من احتمال حدوث فيضانات في ميناء المنطقة، ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم.

وأفادت إدارة مطار هونغ كونغ بأن نحو 80 ألف مسافر تأثروا بإلغاء أو تأجيل 400 رحلة جوية بسبب الإعصار.

وألغت شركة "كاثي باسيفيك إيروايز" جميع رحلاتها من وإلى مطار هونغ كونغ بين الساعة 5 صباحاً و6 مساءً يوم الأحد، وأعفت المسافرين من رسوم تغيير التذاكر ورتبت لهم إعادة الحجز.

كما تم تعليق معظم وسائل النقل العام في هونغ كونغ، بما في ذلك العبّارات، بسبب ارتفاع الأمواج في البحر.