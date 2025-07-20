Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
نزوحٌ يليه نزوح.. إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة وسط قطاع غزة ولكن إلى أين المفرّ؟

فلسطينيون يحملون أكياسا وصناديق مساعدات غذائية وإنسانية تم تفريغها من قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت متوجهة إلى مدينة غزة ، شمال قطاع غزة ، الاثنين 16 حزيران / يونيو
فلسطينيون يحملون أكياسا وصناديق مساعدات غذائية وإنسانية تم تفريغها من قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت متوجهة إلى مدينة غزة ، شمال قطاع غزة ، الاثنين 16 حزيران / يونيو حقوق النشر  Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء واسعة لسكان وسط قطاع غزة، لتشمل مناطق جديدة في دير البلح والمناطق المجاورة، وهو ما يزيد من معاناة السكان ويقلص أماكن اللجوء المتاحة، في ظل التصعيد المستمرّ وتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار.

أُجبر مئات الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في وسط قطاع غزة، الأحد، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في دير البلح والمناطق المجاورة.

وطالت الأوامر أماكن لم تتأثر سابقاً بالعمليات البرية الإسرائيلية، وتضم مقار عدد من المنظمات الإنسانية الدولية.

وتشمل المنطقة المُعلَن إجلاؤها نطاقاً يمتد من مواقع تم إخلاؤها سابقاً حتى الساحل الغربي للمتوسط، ما يصعّب من حركة المدنيين وجهود الإغاثة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة أسوشيتد برس، سكاناً يفرون حاملين ما تبقى من أمتعتهم على عربات أو على ظهورهم، بينما كانت سحب الدخان تتصاعد إثر قصف إسرائيلي للمكان.

Related

وقالت منال أبو منديل، إحدى النازحات: "كنا ننام في بيوتنا، فجأة بدأت الطائرات تلقي منشورات تقول إن منطقتنا منطقة حمراء. فوجئنا أن كل المنطقة هنا أصبحت حمراء. لا وسائل نقل، والقصف مستمر."

من جانبه، سأل حسن أبو عزب، أحد سكان دير البلح: "رُفِضَت كل أماكن اللجوء. خان يونس كلها تحت (أوامر) الإجلاء، رفح كلها، والآن نصف دير البلح. إلى أين سنذهب؟"

في المقابل، دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي السكان إلى التوجه إلى منطقة المواصي، وهي منطقة صحراوية على الساحل الجنوبي لقطاع غزة، أعلن عنها كمنطقة آمنة مؤقتة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطر، دون التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول وقف إطلاق النار.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه يسيطر على أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة.

