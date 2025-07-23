بروكسل وواشنطن تناقشان الرسوم الجمركية

من المقرر أن يعقد كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، محادثات الأربعاء مع نظيره الأميركي هاوورد لوتنيك، لبحث مسألة الرسوم الجمركية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل.

وقال جيل إن "أولوية الاتحاد الأوروبي هي التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة" قبل حلول الأول من آب/أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعديل السياسات التجارية بين الجانبين.

وأضاف أن المفوضية ستواصل في الوقت نفسه "الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة إضافية"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي تعتزم واشنطن رفعها إلى 30% على الواردات الأوروبية.

وستكون محادثات الأربعاء الأولى من نوعها على المستوى السياسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ توجّه شيفتشوفيتش الأسبوع الماضي إلى واشنطن للقاء لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون غريير ومدير مجلس الاقتصاد القومي كيفن هاسيت.

وأعد الاتحاد الأوروبي حزمتين من الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية طرحت إحداها هذا الشهر واستهدف منتجات أميركية بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار) وأخرى بقيمة 21 مليار يورو، ردا على رسوم ترامب الجمركية المفروضة على الصلب والألومنيوم.

وقال جيل إنه سيتم حاليا دمج هذه الإجراءات في إجراء واحد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس الأسبوع المقبل إذا فشلت المحادثات.

وستعرض قائمة الإجراءات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتتم الموافق عليها.

وكان، وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد أعرب، الأحد الماضي، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيرًا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إلى أنه أنهى مكالمة هاتفية مع الفريق الأوروبي أظهرت "مجالًا واسعًا للتفاهم".

وأضاف لوتنيك أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بوصفهما أكبر شريكين تجاريين في العالم، "يتحدثان مع بعضهما البعض، وسنتوصل إلى اتفاق. وأنا واثق من ذلك".

ورغم هذا التفاؤل، أقر لوتنيك بأن الأول من أغسطس/آب يمثل "مهلة صعبة"، موضحًا أنه في حال عدم التوصل إلى تفاهم بحلول ذلك التاريخ، فستُفرض الرسوم الجديدة على الواردات الأوروبية، حتى وإن استؤنفت المحادثات في وقت لاحق.