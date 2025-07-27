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وسط تدابير أمنية مشددة.. ترامب يلعب الغولف في ملعبه الخاص باسكتلندا

يلعب الرئيس دونالد ترامب الجولف في ملعب ترامب تيرنبيري للجولف في تيرنبيري ، اسكتلندا ، السبت 26 يوليو 2025
يلعب الرئيس دونالد ترامب الجولف في ملعب ترامب تيرنبيري للجولف في تيرنبيري ، اسكتلندا ، السبت 26 يوليو 2025 حقوق النشر  Alastair Grant/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Alastair Grant/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
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مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رياضة الغولف، السبت، في ملعب تورنبيري بأسكتلندا، ضمن جولة تستمر عدة أيام، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة، وبمشاركة إيريك ترامب والسفير الأمريكي.

شهدت منطقة تورنبيري باسكتلندا، يوم السبت، تدابير أمنية مشددة، وذلك خلال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب كرات الغولف من ملعبه الخاص الواقع على بُعد أميال قليلة من الموقع التاريخي.

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وشارك ترامب في هذه الجولة إلى جانب ابنه إيريك ترامب، والسفير الأمريكي في المملكة المتحدة، في ملعب اشتهر بامتلاكه لعائلة الرئيس منذ عام 2008.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جدول زيارات ترامب الرسمية إلى المملكة المتحدة، والتي من المقرر أن يخصص خلالها جزءاً من وقتها لمناقشة قضايا تجارية مع قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي. إلا أن لعبة الغولف بقيت محور الاهتمام الإعلامي والجمهوريين على حد سواء.

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وفي سياق متصل، كشف ترامب عن خطط لإطلاق ملعب غولف جديد في مقاطعة أبردينشاير، والذي من المقرر افتتاحه بشكل رسمي في شهر أغسطس المقبل. وسيُصبح الملعب الجديد جزءاً من الملكية التي تضم عدة مرافق رياضية أخرى افتُتحت لأول مرة في عام 2012.

وكان ترامب قد استثمر مبالغ ضخمة في تطوير البنية التحتية الرياضية في المنطقة، في محاولة لإحياء الاقتصاد المحلي وجذب السياحة الدولية إلى اسكتلندا.

يُعرف ترامب بحبّه لرياضة الغولف، إذ تمتلك شركات عائلته عدّة منتجعات للرياضة حول العالم تُعرف بأنها المفضلة للأثرياء، ويوجد أشهرها المنتجعات في فلوريدا.

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