Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

عشرات الأطفال يعبرون من المغرب إلى سبتة الإسبانية وسط الضباب والعواصف

مهاجرون في الحدود التي تفصل بين المغرب ومليلية الإسبانية
مهاجرون في الحدود التي تفصل بين المغرب ومليلية الإسبانية حقوق النشر  Santi Palacios/AP
حقوق النشر Santi Palacios/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button

في مؤتمر صحفي عُقد السبت، قال خوان ريفاس، رئيس الحكومة المحلية في سبتة: "هذه ليست مسؤولية محلية فقط، بل مسألة تتطلب تدخلاً من الدولة. لا يمكننا مواصلة إدارة هذا الملف بمفردنا".

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن ما لا يقل عن 54 طفلاً وحوالي 30 شخصاً بالغاً تمكنوا، يوم السبت، من عبور البحر سباحة من السواحل المغربية إلى جيب سبتة الإسباني شمالي إفريقيا، رغم الظروف الجوية العاصفة والضباب الكثيف الذي لفّ المنطقة.

اعلان
اعلان

ووفق تقرير بثّته قناة "RTVE" الرسمية، أظهرت لقطات مصوّرة زوارق الحرس المدني الإسباني وهي تجري عمليات إنقاذ متكررة لعشرات السباحين، فيما تمكن عدد من العابرين من الوصول إلى الشاطئ الإسباني دون تدخل أمني مباشر.

وبحسب السلطات المحلية، تم نقل معظم القاصرين، الذين يحملون في الغالب الجنسية المغربية، إلى مراكز استقبال مؤقتة داخل سبتة، وسط تحذيرات من تدهور القدرة الاستيعابية لتلك المرافق.

وفي مؤتمر صحفي عُقد السبت، قال خوان ريفاس، رئيس الحكومة المحلية في سبتة: "هذه ليست مسؤولية محلية فقط، بل مسألة تتطلب تدخلاً من الدولة. لا يمكننا مواصلة إدارة هذا الملف بمفردنا".

Related

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان واقعة مشابهة شهدها الجيب الإسباني في 26 أغسطس/آب من العام الماضي، حين استغل مئات المهاجرين الظروف الجوية الرديئة للعبور سباحةً من المغرب إلى سبتة. وفي مشهد مؤلم وثقته الكاميرات عام 2021، حاول فتى صغير العبور باستخدام زجاجات بلاستيكية كوسيلة طفو بدائية.

سبتة ومليلية.. بوابتان متوترتان

تُعد مدينتا سبتة ومليلية، الواقعتان على الساحل المتوسطي المغربي، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا. وغالباً ما تكونان وجهة لمحاولات هجرة جماعية، حيث يسعى العديد من المهاجرين الأفارقة للوصول إلى أوروبا عبر هذين الجيبين الإسبانيين.

وبحسب القوانين الإسبانية، يُعاد المهاجرون المغاربة الذين يتم توقيفهم أثناء العبور غير النظامي مباشرة إلى المغرب، ما لم يكونوا قاصرين غير مصحوبين أو متقدمين بطلبات لجوء رسمية. أما المهاجرون من جنسيات أخرى، فيُنقلون إلى مراكز احتجاز مؤقتة ويُفرج عنهم عادة بعد أيام قليلة بانتظار معالجة ملفاتهم.

مآسي الهجرة مستمرة

وسبق أن شهدت المنطقة مأساة كبرى في عام 2022، حين قُتل 23 شخصًا على الأقل خلال محاولة اقتحام جماعي لسياج مليلية الحدودي من قبل نحو 2000 مهاجر، في ما وُصف حينها بأحد أعنف الحوادث على الحدود الأوروبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد النقاش السياسي في مدريد حول سياسة الهجرة، وسط دعوات متكررة لتبني نهج أوروبي مشترك يُراعي التحديات الأمنية والإنسانية في آنٍ معًا.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

نتنياهو: لا مزيد من الأعذار للمنظمات الدولية بعد إعلان الجيش فتح ممرات إنسانية

"الكلمات لن تكون كافية"... باراك ينبه لبنان وحزب الله من استمرار الجمود في ملف السلاح

نشطاء يغطون أجسادهم بالطلاء الأحمر احتجاجًا على مصارعة الثيران في بامبلونا