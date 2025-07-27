عاصفة قوية تُحدث فوضى واسعة في كرواتيا: أضرار مادية وتدخلات عاجلة من فرق الإطفاء

ضربت عاصفة قوية جنوب شرق أوروبا مؤخرًا، لتصل إلى كرواتيا حيث ألحقت أضرارًا كبيرة في عدة مناطق. وقد سجلت حالة طقس استثنائية تشمل أمطارًا غزيرة، ورياحًا عاتية، وحبات برد ضخمة، بالإضافة إلى فيضانات وحرائق.

أفادت وكالة HRHRTV أن المناطق الأكثر تأثرًا كانت بيوجراد، كارلوفاتش، زغرب، زادار، وجزر مقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا.

وتشير التقارير الأولية إلى أن العاصفة بدأت فجراً وانتشرت بسرعة عبر البلاد، مما أدى إلى فوضى كاملة في عدد من المدن.

وسقط برد ضخم على منطقة كارلوفاتش، ما تسبب في تلف المنازل والبنية التحتية. كما شهدت كارلوباغ وفي طريق A6 سلسلة من الفيضانات، بينما انتشرت لقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالطرقات والمباني.

صرّح داركو بانيتش، قائد فرقة الإطفاء في بيوجراد، قائلاً: "كانت للعاصفة تأثير كبير على مدينة بيوجراد. منذ الليلة الماضية، لدينا حوالي 30 تدخلًا. وسقطت أشجار على السيارات في 20 موقعاً. ولا تزال أعمال الإصلاح مستمرة في هذه المنطقة على طول الساحل، وبعد ذلك سننتقل إلى هذه المنطقة الغابية حيث سقطت الأشجار فقط ولا توجد أضرار أخرى. ولكن للأسف، يمكنني القول إن هناك حوالي 15 سيارة تضررت، والأضرار الإجمالية قد تصل إلى 6-7 سيارات."

كما أشارت التقارير إلى أن الرياح العاتية نزعت الأشجار من جذورها في بيوجراد وأغرقت الشوارع بالمياه. وذكر أحد المواطنين: "دخلت في ذعر. استمر لمدة عشر دقائق وكنا قد جلسنا للتو على الشرفة، وخلال ثوانٍ قليلة، جاءت ريح قوية وبدأ المطر، وبدأت الأزهار تسقط هناك."

من جانبه، قال مواطن آخر: "جاءت الرياح فجأة وفاجأتنا في لحظة واحدة. كنا نتابع التوقعات الجوية، لكنها فاجأت الجميع. شهدتُ الناس يعبرون تحت أعنف الأمطار، يعودون إلى منازلهم ويطلبون الملجأ من الشرفة، كان الأمر فظيعًا حقًا."

وفي مقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا، واجهت الجزر مشاكل كبيرة بسبب الرياح والفيضانات، واندلعت حرائق في ست مناطق، مما دفع القوات الجوية إلى التدخل في إحداها.

في زغرب، سببت البروق والصواعق توقفًا مؤقتًا في بعض الخدمات، إذ بلغ عدد التدخلات في المدينة حوالي 15 تدخلًا بسبب الفيضانات ودخول مياه الأمطار إلى عدد من المباني.

كما أشارت المؤسسة الهيدروميتورولوجية الوطنية إلى أنها تتوقع استمرار الطقس غير المستقر في مناطق غوسبِيتش، كارلوفاتش، وزغرب خلال اليوم التالي، مما يستدعي الحذر من أي تطورات إضافية.