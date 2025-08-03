رحلة تجميلية تنتهي بالموت: بريطاني يفارق الحياة خلال التحضير لعملية زراعة شعر في إسطنبول

وكان لاتشمان قد توجه إلى عيادة د. سينيك في منطقة بشكتاش التركية لإجراء مرحلة ثانية من عملية الزراعة التي تبلغ كلفتها 1500 جنيه إسترليني (حوالي 1920 دولارًا أمريكيًا)، لكنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال التحضير للعملية، نُقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى قريب، حيث فارق الحياة في اليوم نفسه، بحسب ما أكدته العيادة.

العيادة، التي سبق أن استقبلت شخصيات رياضية بارزة مثل لاعب كرة القدم ريو فيرديناند، قالت في بيان إنها "تشعر بحزن عميق" لوفاة لاتشمان، وأكدت أنها أجرت له جميع الفحوصات الطبية الضرورية من تحاليل دم وصورة أشعة للصدر وتخطيط قلب تحت إشراف طبيب تخدير، كما حصل في زيارته السابقة حين خضع لعملية أولى خلال صيف العام الماضي.

لكن وخلال التحضير للعملية الثانية، تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ ولأسباب لا تزال مجهولة، رغم تلقيه الإسعافات الأولية والعلاج المكثف في مستشفى جامعي مجهّز بالكامل. وأشارت العيادة إلى أن جميع الوثائق الطبية المتعلقة بالحالة قد سُلّمت إلى السلطات المختصة، وأن تحقيقًا قضائيًا يجري حاليًا.

العائلة تعبّر عن حزنها.. والعيادة تنفي الروايات المتداولة

عبّرت عائلة لاتشمان عن حزنها العميق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر ياشلي لاتشمان صورة له مع شقيقه أثناء التمارين الرياضية مع تعليق جاء فيه: "ارقد بسلام يا أخي"، وأضاف: "ستظل دائمًا مصدر إلهامي ودافعي".

من جهته، وصف ألان لاتشمان الحادثة بأنها "محزنة جدًا" نظرًا لصغر سن الفقيد.

من جهتها، نفت العيادة بشكل قاطع ما أوردته وسائل إعلام تركية بشأن وفاة لاتشمان أثناء العملية أو توقف الإجراء فجأة، مؤكدة أن الحادثة وقعت قبل بدء العملية.

كما أوضحت في بيانها أن "العيادة، بصفتها مؤسسة طبية ذات خبرة، أجرت حتى الآن أكثر من 70,000 عملية زراعة شعر"، مشيرة إلى أن من بين أبرز زبائنها السابقين لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، والمهاجم الفرنسي جبريل سيسيه، إضافة إلى النجم البرازيلي ريفالدو.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تقدم الدعم لعائلة الفقيد وتتواصل مع السلطات التركية المعنية، فيما نُقل جثمان لاتشمان إلى المملكة المتحدة تمهيدًا لتشييعه ودفنه.