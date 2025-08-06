Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
تغطية خاصة
خدمات
الصين وروسيا تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان

السفينة الحربية الصينية "شيهو" تشارك في مناورات "بحر 2025" العسكرية المشتركة قرب فلاديفوستوك، 5 آب 2025.
السفينة الحربية الصينية "شيهو" تشارك في مناورات "بحر 2025" العسكرية المشتركة قرب فلاديفوستوك، 5 آب 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
عزّزت الحكومتان الصينية والروسية علاقاتهما خلال السنوات الأخيرة، إذ امتنعت بكين عن فرض عقوبات على موسكو على خلفية غزوها الشامل لأوكرانيا.

تجري القوات الروسية والصينية مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، بهدف "تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، وفقًا لما ورد في بيان لوزارة الدفاع الصينية.

وقد انطلقت مناورات "البحر المشترك 2025" قرب مدينة فلاديفوستوك يوم الأحد، ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أن المناورات تتضمن "عمليات إنقاذ للغواصات، وعمليات مشتركة لمكافحة الغواصات والدفاع الجوي، إضافة إلى مهام مضادة للصواريخ واشتباكات بحرية"، مشيرة إلى أن أربع سفن صينية ستشارك في هذه التدريبات.

وقد توطدت العلاقات بين الحكومتين الصينية والروسية خلال السنوات الأخيرة، في ظل امتناع بكين عن فرض عقوبات على موسكو نتيجة غزوها الشامل لأوكرانيا.

قوات من البحرية الروسية والصينية خلال مناورات "بحر 2025" قرب فلاديفوستوك، 5 أغسطس 2025.
قوات من البحرية الروسية والصينية خلال مناورات "بحر 2025" قرب فلاديفوستوك، 5 أغسطس 2025. AP Photo

ورغم تأكيد الصين أنها طرف ثالث محايد في النزاع، تتهمها أوكرانيا وحلفاؤها بتقديم دعم عسكري لروسيا.

وتجري الدولتان، اللتان أبرمتا شراكة استراتيجية "بلا حدود" قبيل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، تدريبات عسكرية منتظمة.

وقد انطلقت المناورات البحرية المشتركة عام 2012، وأُجريت في العام الماضي على طول الساحل الجنوبي للصين.

وحذّرت وزارة الدفاع اليابانية، الشهر الماضي، من أن التعاون العسكري بين الصين وروسيا يثير مخاوف أمنية جدية.

شارك محادثة

