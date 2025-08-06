إهانة للذاكرة الجماعية في باريس.. توقيف رجل بعد أن أوقد سيجارته من شعلة "الجندي المجهول"

المشهد، الذي جرى توثيقه يوم الإثنين، سرعان ما اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرًا موجة من الغضب العارم لدى الفرنسيين والمسؤولين على حد سواء.

ويحتضن قبر الجندي المجهول، الذي يقع تحت قوس النصر في أعلى شارع الشانزليزيه، رفات جندي مجهول قُتل خلال الحرب العالمية الأولى، ويُعدّ من أبرز الرموز الوطنية التي تكرّم ضحايا الحرب.

ومنذ عام 1923، توقَد الشعلة التذكارية يوميًا عند السادسة والنصف مساءً.

إدانة رسمية وتوقيف فوري

وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت يوم الثلاثاء أن الرجل أُوقف ووُضع في الحجز الاحتياطي، بتهمة "انتهاك حرمة قبر أو نصب تذكاري أقيم لتكريم الموتى"، مؤكدة أنه "اعترف بالوقائع".

وقد وصف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو التصرف بأنه "دنيء"، وكتب عبر منصة "إكس" أن الفعل "يمسّ بذكرى الذين ماتوا من أجل فرنسا".

أما باتريسيا ميراليس، وزيرة شؤون الذاكرة والمحاربين القدامى، فاعتبرت الحادثة "تصرفًا وقحًا"، وأضافت: "هذه الشعلة ليست لإشعال السجائر، بل لتجسيد تضحيات ملايين من جنودنا".

وكانت ميراليس قد تقدّمت بالفعل بشكوى رسمية إلى نيابة باريس.

والسائحة التي صوّرت الفيديو، وهي من لاتفيا، أوضحت لصحيفة "لو فيغارو" أن الرجل لم يكن مخمورًا أو تحت تأثير أي مادة، بل بدا "واعياً تمامًا وفخورًا بما فعله".