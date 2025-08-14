Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
رغم حظر استيراده.. 13 قتيلاً في الكويت جراء تسمم كحولي بالميثانول

بقلم: يورونيوز
نشرت في
دعت وزارة الصحة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة يُشتبه بتعرضها للتسمم عبر المستشفيات أو الخطوط الساخنة المعتمدة، مؤكدة متابعتها المستمرة لجميع الحالات على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.

تُوفي 13 شخصاً، جميعهم من الجنسيات الآسيوية، في الكويت منذ يوم السبت الماضي، إثر تسمم كحولي ناتج عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء.

وأفاد بيان للوزارة بأن المستشفيات تعاملت مع 63 حالة تسمم منذ السبت، مشيرة إلى أن 31 من المصابين احتاجوا إلى التنفس الاصطناعي، و51 تلقوا جلسات غسيل كلوي عاجلة، بينما سُجّلت 21 حالة إصابة بعمى دائم أو تضرر حاد في البصر.

وتحذر الوزارة من خطورة الميثانول، وهو كحول صناعي شديد السُّمية يُستخدم في الصناعات الكيميائية والدهانات، ولا يُستهلك تحت أي ظرف، إذ تؤدي كميات صغيرة منه إلى العمى أو الوفاة.

وتشدد السلطات الكويتية منذ عام 1964 على حظر استيراد الكحول، كما تم تجريم استهلاكه في ثمانينيات القرن الماضي، ما يدفع بعض الأشخاص إلى الاتجار بمشروبات كحولية غير قانونية، غالباً ما تكون ملوثة أو مُعدّة في ظروف غير آمنة.

ودعت وزارة الصحة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة يُشتبه بتعرضها للتسمم عبر المستشفيات أو الخطوط الساخنة المعتمدة، مؤكدة متابعتها المستمرة لجميع الحالات على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.

ويشكل العمّال المهاجرون من جنوب آسيا نسبة كبيرة من سكان الكويت، ويعمل أغلبهم في قطاعات البناء والخدمات المنزلية وتجارة التجزئة، وغالباً ما يكونون الأكثر عرضة لمخاطر التعرّض لمنتجات غير قانونية أو رديئة الجودة.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مصدر المشروبات الملوثة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية حملات الرقابة على أماكن التوزيع غير المرخصة.

