حرب غزة تدخل يومها الـ692 وسط استمرار القصف الإسرائيلي

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من انعدام أي مكان آمن في القطاع، مشيرةً إلى أن أعداد القتلى بين العاملين الصحيين والصحافيين وعمال الإغاثة تجاوزت أي نزاع آخر في التاريخ الحديث.
في اليوم الـ692 من الحرب الدائرة في قطاع غزة، واصلت إسرائيل قصف مناطق متعددة داخل القطاع، مستهدفةً أيضًا نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، ما أسفر خلال الساعات الماضية عن سقوط عشرات القتلى.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 71 شخصاً قُتلوا وأُصيب 339 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.
فيدان وروبيو يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، جهود إحلال السلام في أوكرانيا ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الخميس، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.
وقيّم الوزيران خلال الاتصال الجهود الرامية إلى إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. وأكد فيدان استعداد تركيا للوفاء بما يقع على عاتقها في هذا الصدد.
وتناول الوزيران أيضًا الوضع الراهن في غزة والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار، بحسب وكالة "الأناضول".
وشدد فيدان على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في غزة بأقرب وقت.
حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف صريح بسياسة الإبادة
اعتبرت حركة حماس، اليوم الخميس، تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنها تعد "اعترافًا صريحًا بسياسة الإبادة والتصفية الجماعية التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت الحركة في بيان: "إن تصريحات سموتريتش تمثّل دعوة مُعلَنة لمواصلة جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة حتى إبادة شعبنا وتهجيره".
كما رأت أنها "تمثّل اعترافاً رسمياً باستخدام التجويع والحصار ضد المدنيين الأبرياء كسلاح، وهو ما يُعدّ جريمة حرب وفق اتفاقيات جنيف ونظام روما".
وقالت: "إن ما قاله سموتريتش ليس رأياً متطرفاً معزولاً، بل سياسة حكومية مُعلَنة يجري تنفيذها منذ قرابة 23 شهراً، عبر منع الغذاء والدواء، وقصف مراكز الإغاثة، وتدمير البنية التحتية، ومحاولات دفع الناس إلى النزوح".
نتانياهو: "مناقشات تجري الآن" حول إمكان نزع السلاح من جنوب سوريا
Defense Minister Israel Katz hints at the elimination of senior officials: As we warned, after the plague of darkness comes the plague of the firstborn. https://t.co/cPVsH1DZ5T pic.twitter.com/4cYwakKVXe— Amit Segal (@AmitSegal) August 28, 2025
القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: هدف الهجمات كان عددا من قادة جماعة الحوثي أثناء عقدهم اجتماعا
القناة 14 الإسرائيلية: الهجمات في اليمن تستهدف قادة بارزين
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من خطورة التحريض الإسرائيلي
حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، من "موجة التحريض الممنهج التي يقودها إعلاميون وصحفيون إسرائيليون، بدعم من المؤسسات السياسية والعسكرية والقضائية الإسرائيلية، ضد الصحفيين الفلسطينيين العاملين في قطاع غزة.
وقالت النقابة في بيان، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إن هذا التحريض العلني، الذي وصل حد الدعوة الصريحة لقتل الصحفيين وتبرير استهدافهم، يكشف عن سياسة إسرائيلية منظمة تهدف إلى تغييب الحقيقة والتغطية على جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيل".
وأكدت أن "الصحفيين الفلسطينيين يقومون بواجبهم المهني والأخلاقي في نقل الحقيقة إلى العالم، وأن استهدافهم يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حماية الصحفيين".
زعيم حزب معارض في بريطانيا سيقاطع عشاء على شرف ترامب بسبب غزة
أعلن زعيم حزب معارض في بريطانيا أنه سيقاطع المأدبة التي يقيمها الملك تشارلز الثالث خلال زيارة دونالد ترامب الرسمية للبلاد الشهر المقبل بسبب موقف الرئيس الأميركي من الحرب في غزة.
قال زعيم حزب الديموقراطيين الليبراليين إد ديفي إنه يريد توجيه "رسالة قوية" برفضه دعوة العشاء.
من المقرر أن يزور ترامب المملكة المتحدة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة، تتضمن مأدبة عشاء يقيمها الملك على شرفه.
وكتب ديفي، زعيم ثالث أكبر حزب في البرلمان، في صحيفة الغارديان الأربعاء "أشعر بالمسؤولية التي تحتم علي أن أفعل كل ما بوسعي لضمان عدم نسيان سكان غزة خلال الفعاليات الرسمية".
وأضاف "مقاطعة مأدبة العشاء الرسمية ليست شيئا كنت أرغب في القيام به على الإطلاق، لكنني أعتقد أنها الطريقة الوحيدة التي أستطيع من خلالها بعث رسالة إلى ترامب و(رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر مفادها أنهما لا يستطيعان غض الطرف وتمني أن يزول الأمر (الحرب)".
وتابع "توصلت إلى استنتاج مفاده أنه يجب أن أرفض حضور هذه المناسبة".
وانتقد حزب المحافظين المعارض القرار ووصفه بأنه "سلوك ينطوي على قلة احترام".
لكن ديفي صرّح لإذاعة بي بي سي 4 الخميس "لا أقلل من احترامي للملك".
ونقل ستارمر دعوة شخصية من تشارلز إلى ترامب الذي كان مسرورا للغاية، خلال زيارته لواشنطن في شباط/فبراير.
وشهدت زيارة الرئيس الأميركي الرسمية عام 2019 احتجاجات حاشدة ومن المقرر تنظيم تظاهرات خلال الزيارة المقبلة.
وقاطع العديد من السياسيين بينهم زعيم حزب العمال آنذاك جيريمي كوربن العشاء الرسمي الذي أقيم على شرف ترامب في قصر باكنغهام عام 2019.
"مؤسسة غزة الإنسانية": لا دليل على حالات "اختفاء قسري" في مواقع توزيع المساعدات
أكدت مؤسسة غزة الإنسانية أن "لا دليل على حالات اختفاء قسري" في مواقع توزيع المساعدات التابعة لها في القطاع، ردا على تصريحات خبراء من الأمم المتحدة حول ذلك.
وقالت المؤسسة في بيان "نحن نعمل في منطقة حرب، حيث تُوجه اتهامات خطيرة إلى جميع الأطراف التي تعمل خارج موقعنا. لكن داخل منشآت مؤسسة غزة الإنسانية، لا يوجد أي دليل على وقوع حالات اختفاء قسري".
المصدر: AP
خبراء أمميون يعبّرون عن قلقهم من تقارير حول حالات "اختفاء قسري" في غزة
أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، الخميس، عن قلق بالغ إزاء تقارير تتحدث عن حالات "اختفاء قسري" طالت فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات غذائية في مواقع توزيع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية".
وقال الخبراء المستقلون السبعة، في بيان مشترك، إنهم تلقوا معلومات تفيد بأن عددًا من الأشخاص، بينهم طفل، فُقدوا بعد توجههم إلى مواقع توزيع المساعدات في رفح. وأضاف البيان أن تقارير عدة تشير إلى "تورط مباشر" للجيش الإسرائيلي في هذه الحوادث، داعين إلى وضع حد لما وصفوه بـ"انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وزارة الصحة في غزة تقول إن 71 شخصاً قُتلوا وأُصيب 339 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية
برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في قطاع غزة على "حافة الانهيار الكامل"
حذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي (فاو) سيندي ماكين، الخميس، بعد زيارة لغزة بأن القطاع الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة المجاعة، وصل إلى "حافة الانهيار الكامل"، داعية إلى معاودة تفعيل شبكة البرنامج لتوزيع المواد الغذائية بصورة عاجلة لمنع اتساع انتشار المجاعة.
وقالت ماكين في بيان: "التقيت أطفالا يتضورون جوعا يتلقون علاجات لسوء التغذية الخطير، ورأيت صورا لهم حين كانوا بصحة جيدة. لا يمكن التعرف عليهم".
المصدر: AP
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقَت من اليمن
قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، بعد أن دوت صفارات الإنذار في بعض بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة.
وجاء في بيان عسكري: "عقب دوي صفارات الإنذار بسبب تسلّل طائرة معادية قبل قليل في المجتمعات القريبة من قطاع غزة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح طائرة بدون طيار أُطلقت من اليمن".
المصدر: AP
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 1.25 مليون نازح يعيشون أوضاعًا مأساوية في محافظتي الجنوب والوسطى المكتظتَين وما تروج له إسرائيل هدفه تضليل الرأي العام
المصدر: AP
وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 أشخاص بالتجويع وانعدام الغذاء بينهم طفلان خلال 24 ساعة
رئيس بلدية دير البلح: لا توجد بقعة واحدة في دير البلح قادرة على استيعاب أي خيمة نزوح جديدة
بن غفير: إذا أوقفنا إدخال المساعدات لغزة وشرعنا في عملية مكثفة وكاملة فسيكون هناك عمل حربي بنسبة 100%
صحيفة "معاريف" العبرية: مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترفع شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة"
كاتس: قواتنا تعمل في جميع ميادين القتال من أجل أمن إسرائيل
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن القوات الإسرائيلية تعمل "ليل نهار" وفي كل مكان يقتضيه "أمن البلاد".
وكتب كاتس على "إكس" إن "قواتنا تعمل في جميع ميادين القتال ليل نهار، من أجل أمن إسرائيل".
المصدر: AP