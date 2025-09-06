مرتدياً الزي العسكري.. ترامب ينشر صورة له ويقول إن شيكاغو ستعرف سبب تسمية وزارة الحرب

وتعهّد ترامب في منشور عبر "تروث سوشيال" بحلّ "مشكلة الجريمة" سريعا في شيكاغو التي وصفها بأنها "أخطر مدينة في العالم"، ملمّحا إلى إمكانية نشر قوات من الحرس الوطني في المدينة الواقعة في وسط غرب البلاد.

اعلان اعلان

أعشق رائحة الترحيل

وكتب ترامب: "أعشق رائحة الترحيل في الصباح؛ ستكتشف شيكاغو قريباً سبب تسميتها "، مرفقاً عبارته بصورة مُولّدة له بالذكاء الاصطناعي على خلفية المدينة.

وتحمل الصورة أيضاً عبارة "Chipocalypse Now"، في إشارة يُرجّح أنها مقتبسة من فيلم "Apocalypse Now" الذي يتناول الحرب الأمريكية في فيتنام.

ويظهر ترامب في الصورة مرتدياً غطاء رأس يشبه شخصية المقدم كيلغور، الذي قال عبارته الشهيرة في الفيلم: "أنا أحب رائحة النابالم في الصباح".

وزارة الحرب

وقّع ترامب، الجمعة، أمراً تنفيذياً بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب". وقال ترامب في تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي بحضور الوزير بيت هيغسيث، إن الاسم الجديد "أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهناً"، مضيفاً أنه "يبعث رسالة النصر" إلى العالم.

ولا يمكن لترامب أن يغيّر رسمياً تسمية الوزارة من دون موافقة الكونغرس، لكن الأمر التنفيذي يسمح باستخدام التسمية الجديدة كاسم ثان لوزارة الدفاع.

وتقع الوزارة في مبنى البنتاغون، قرب واشنطن، على ضفاف نهر بوتوماك.

ومع أكثر من ثلاثة ملايين موظف مدني وعسكري، أصبحت وزارة الدفاع الآن أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة.

شيكاغو والمهاجرين

في وقت سابق الجمعة، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة الدفاع الأمريكية وافقت على استخدام قاعدة بحرية على مشارف شيكاغو كمنطقة انطلاق يمكن لإدارة ترامب من خلالها تنفيذ عمليات ضد غير الشرعيين.

ويوم الثلاثاء الماضي، تعهّد ترامب بوضع حل سريع لما قال إنها "مشكلة الجريمة" في شيكاغو التي وصفها بأنها "أخطر مدينة في العالم"، ملمّحًا إلى إمكانية نشر قوات في المدينة الواقعة في وسط غرب البلاد.

وقال ترامب في تصريح من المكتب البيضاوي: "سأحلّ مشكلة الجريمة بسرعة، كما فعلت في (واشنطن) دي سي"، في إشارة إلى قراره نشر قوات الحرس الوطني التابعة للجيش في شوارع العاصمة الأمريكية الشهر الماضي، وأضاف: "شيكاغو المدينة الأسوأ والأخطر في العالم بفارق كبير"، مشيرا إلى أن حاكم ولاية إلينوي، الديمقراطي جاي بي بريتزكر، "بحاجة ماسة إلى المساعدة، لكنه لا يدرك ذلك بعد".

واستشهد ترامب بآخر الإحصاءات الصادرة عن الجريمة في أكبر 3 مدن أمريكية، التي أظهرت أن 54 شخصا تعرضوا لإطلاق نار في عطلة نهاية الأسبوع، قضى منهم 8، في تكرار لموجات العنف التي تشهدها المدينة خلال العطل الصيفية.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الوضع الحالي "غير مقبول"، مؤكدا أن "الأمان سيعود إلى شيكاغو قريبا".

ويأتي ذلك في ظل تهديدات متكررة من ترامب بإرسال آلاف العسكريين الأمريكيين إلى مدن تعتبر معاقل للحزب الديمقراطي مثل شيكاغو وبالتيمور، متهماَ إياها بالفشل في التعامل مع تصاعد معدلات الجريمة، خصوصاَ مع "وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين".