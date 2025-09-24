اليوم الـ719 من حرب غزة: إسرائيل تقصف النازحين ومسيرات تهاجم "أسطول الصمود"

في اليوم الـ719 من الحرب في غزة، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت نازحين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات نسف منازل في إطار خطة تهدف إلى السيطرة على المدينة.
سياسيًا، يسود ترقب لنتائج الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والمسلمين لمناقشة سبل إنهاء الحرب الجارية على القطاع.
بالتوازي، تواصلت في الأمم المتحدة الإدانات الموجهة للحملة العسكرية على غزة، في وقت أعلنت لجنة تحقيق أممية مستقلة أن رئيس إسرائيل ورئيس وزرائه ووزير دفاعه السابق حرضوا على ارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع.
وفي سياق آخر، تعرضت سفن تابعة لـ "أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار عن غزة لهجمات بمسيّرات في البحر المتوسط، ما أدى إلى أضرار في بعض السفن.
البث المباشر انتهى
نتانياهو: اعتراف بعض البلدان بدولة فلسطين "ليس ملزما" لإسرائيل "بأي شكل"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء إن اعتراف بلدان غربية عدة مؤخرا بدولة فلسطين "ليس ملزما لإسرائيل بأي شكل".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الاستسلام المخزي لبعض القادة للإرهاب الفلسطيني لا يُلزم إسرائيل بأي شكل. لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك ردا على اعتراف ست دول أوروبية بينها فرنسا وبلجيكا، بدولة فلسطين الإثنين.
وول ستريت جورنال: ترامب قال إنه سيضغط على نتنياهو لقبول الخطة الأميركية بشأن غزة
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه سيضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول الخطة الأميركية للسلام في غزة والمنطقة وسيشرف على تنفيذها.
رئيس الحكومة الإسبانية: سنرسل سفينة لمساعدة أسطول الصمود
ويتكوف: آمل وربما أكون متأكدا من الإعلان عن شكل ما من الانفراج بشأن غزة خلال الأيام المقبلة
عبر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن أمله، وربما يقينه، بقرب الإعلان خلال الأيام المقبلة عن انفراج يتعلق بالأوضاع في غزة.
وأكد أن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمؤلفة من 21 نقطة وتشمل الشرق الأوسط وغزة، قد عُرضت على بعض القادة.
القسام: نحذر الجيش الاسرائيلي أنه كلما زاد توسيع عملياته بمدينة غزة سيزداد الخطر على أسراه لهذا تراجعوا للخلف فورا
القسام: استهدفنا دبابتي ميركافا وأوقعنا طاقمهما بين قتيل وجريح في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت دبابتي ميركافا في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة، مؤكدة أنها أوقعت طاقمهما بين قتيل وجريح.
القناة 13 الإسرائيلية: سلاح الجو سيحقق في سبب التأخر برصد المسيرة اليمنية في إيلات والفشل في اعتراضها
أفادت صحيفة يسرائيل هيوم أن صاروخين اعتراضيين من منظومة القبة الحديدية فشلا في اعتراض الطائرة المسيّرة التي استهدفت مدينة إيلات جنوب إسرائيل.
من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن سلاح الجو قرر فتح تحقيق لمعرفة أسباب التأخر في رصد المسيّرة اليمنية والفشل في اعتراضها.
وأضافت القناة نقلًا عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن سقوط وانفجار الطائرة المسيّرة في إيلات أسفر عن إصابة 22 شخصًا، بينهم اثنان بحالة خطرة.
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 19 شخصا جراء سقوط وانفجار مسيرة في إيلات جنوبي إسرائيل من بينهم اثنان بحالة خطرة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 4 أشخاص جراء سقوط وانفجار مسيرة أطلقت من اليمن في مدينة إيلات
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط مسيرة في منطقة سياحية بمدينة إيلات
سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة مضادة للدروع أثناء توغلها أمس في تل الهوى جنوب غربي غزة
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلي بتفجير عبوة مضادة للدروع أثناء توغلها أمس في تل الهوى جنوب غربي غزة
الأمم المتحدة تطالب بوقف الهجمات على "أسطول الصمود" وفتح تحقيق
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأربعاء إلى وقف "الهجمات" على أسطول الصمود المتوجّه إلى غزة، مطالبة بتحقيق "مستقل".
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان "يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل" و"يجب أن تتوقف هذه الهجمات"، وذلك بعدما أفاد ناشطون مؤيدون للفلسطينيين على متن الأسطول بأنهم استُهدفوا "بمسيرات عدة" مع سماع "دويّ انفجارات" قبالة سواحل اليونان.
64 قتيلًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم
أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بمقتل 64 شخصًا جراء غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، بينهم 45 في مدينة غزة.
"هآرتس": لا تغيير في تقييم الاستخبارات لحالة الرهائن
ذكرت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في أجهزة الأمن الإسرائيلية، أنه لم يطرأ أي تغيير على التقييمات الاستخباراتية المتعلقة بحالة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح "معبر الكرامة"
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "إغلاق معبر الكرامة غير مبرر" ويأتي في إطار ما وصفتها بسياسة العقوبات الجماعية المفروضة على الفلسطينيين.
وأضافت الوزارة أنها تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح المعبر بشكل فوري.
إيطاليا تندد بالهجوم على "أسطول الصمود" وتعلن إرسال سفينة للمساعدة
قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، الأربعاء، إنه يندد بشدة بالهجوم الذي استهدف "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة.
وأضاف كروسيتو أن بلاده وجّهت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية نحو الأسطول لتقديم المساعدة بعد تعرضه للهجوم.
مصادر طبية: 55 قتيلاً في غزة منذ الفجر بينهم 36 في مدينة غزة
أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بمقتل 55 شخصًا جراء غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، بينهم 36 في مدينة غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 65,419 قتيلاً و167,160 مصابًا.
الدفاع المدني في غزة: مئات العائلات النازحة بلا مأوى
أعلن الدفاع المدني في غزة أن مئات العائلات التي نزحت من شمال القطاع إلى جنوبه تفترش الأرض لعدم توفر مأوى، محمّلًا القوات الإسرائيلية مسؤولية ما وصفه بالظروف المأساوية التي تهدد حياة آلاف النازحين.
فلسطينية تتجاوز المئة عام تُجبر على النزوح لجنوب غزة
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن امرأة فلسطينية تُدعى جازية، وتجاوز عمرها المئة عام، نزحت قسراً إلى جنوب قطاع غزة.
وأوضحت الأونروا، في منشور على صفحتيها في فيسبوك و"إكس"، أن جازية عبّرت عن أمنيتها بأن "يعيش أطفال ابنها في سلام وأمان".
وروت جازية تفاصيل رحلتها قائلة: "كنت جالسة على كرسي معدني متحرك على طول طريق مدمر، وكل متر عبرته يترك بصمته على جسدي الضعيف".
“I hope that my son’s children can live in peace and safety,” says Jaziya. The over one hundred-year-old woman is forcibly displaced to the south of the #Gaza Strip.— UNRWA (@UNRWA) September 24, 2025
“I was sitting on a metal wheelchair along a destroyed road, and every metre I crossed left its mark on my frail… pic.twitter.com/xxaB4cfEf1
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة في شمال غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنديًا من لواء غفعاتي أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في شمال قطاع غزة.
حماس ترحب بقرار إسبانيا حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
رحبت حماس بقرار الحكومة الإسبانية فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، واعتبرته "تعبيرًا عن التزام أخلاقي وسياسي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من فظائع وجرائم حرب".
ودعت الحركة في بيانها جميع دول العالم إلى "فرض مقاطعة شاملة على إسرائيل، وعزلها قانونيًا وسياسيًا واقتصاديًا، ووقف التعامل معها في مختلف المجالات".
5 قتلى من منتظري المساعدات شمال رفح
أفادت هيئة الإسعاف والطوارئ في غزة بمقتل 5 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات قرب مراكز توزيع شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا مساء أمس على صاروخ في طولكرم وقواتنا تمشط المنطقة
عثر مساء أمس على قذيفة صاروخية في طولكرم حيث جرى احباط مفعولها من قبل خبراء المتفجرات. تواص قوات جيش الدفاع أعمال التمشيط في المنطقة ويتم التحقيق في الحادث pic.twitter.com/QSdIbRkZMB— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 24, 2025
42 قتيلًا في غزة منذ فجر اليوم
أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بمقتل 42 شخصًا جراء غارات إسرائيلية على القطاع منذ ساعات الفجر، بينهم 32 في مدينة غزة.
الإعلام الحكومي في غزة: 900 ألف شخص ما زالوا في المدينة و335 ألفًا نزحوا جنوبًا
أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن أكثر من 900 ألف شخص ما زالوا صامدين في المدينة، فيما بلغ عدد النازحين نحو الجنوب حوالي 335 ألفًا.
"أسطول الصمود" يعلن تعرضه لهجوم بمسيّرات قبالة السواحل اليونانية
أفاد ناشطون مؤيّدون للفلسطينيين يسعون للوصول إلى قطاع غزة على متن أسطول مساعدات إنسانية بأنهم استُهدفوا ليل الثلاثاء – الأربعاء بعدة طائرات مسيّرة، مع سماع دوي انفجارات قرب السواحل اليونانية.
وقال "أسطول الصمود العالمي" في بيان إن "عدة طائرات مسيّرة أسقطت أجسامًا مجهولة، وتعرضت الاتصالات للتشويش، فيما سُمع دوي انفجارات من عدد من القوارب". وأوضح المنظمون أن هدفهم إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة و"كسر" الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
33 قتيلًا في غزة منذ فجر اليوم
أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بمقتل 33 شخصًا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم، بينهم 28 في مدينة غزة.
وزير الخارجية الألماني: حل الدولتين لا يُفرض من الخارج ويجب أن يتحقق عبر المفاوضات
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن "الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في مدينة غزة غير متناسبة"، مؤكدًا أن "حل الدولتين يجب أن يتحقق بالمفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا يمكن فرضه من الخارج".
وأضاف فاديفول أن بلاده ستدرس الرد على التطورات في غزة بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.
ارتفاع عدد القتلى إلى 20 في قصف مبنى وسط غزة
أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بارتفاع عدد القتلى إلى 20 شخصًا، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى في وسط مدينة غزة.
29 قتيلاً في غزة منذ الفجر
أفادت مصادر طبية بمقتل 29 شخصًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ ساعات الفجر، بينهم 24 في مدينة غزة.