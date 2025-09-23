دول غربية تطالب إسرائيل بإعادة فتح الممر الطبي من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة

وقعت عشرات الدول الغربية بيانًا مشتركًا يدعو إلى تسهيل وصول مرضى قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة لتلقي العلاج الطبي.

ودعت الدول، من بينها النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، مع تقديم المساعدات المالية والأطقم الطبية والمعدات اللازمة لعلاج المرضى.

ولم تدرج الولايات المتحدة ضمن الموقعين على البيان.

وجاء في البيان المشترك: "نناشد بشدة إعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة على الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "نحث إسرائيل أيضًا على رفع القيود المفروضة على تسليم الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة".

أزمة إنسانية متفاقمة في غزة

وأفادت وكالات الإغاثة في أواخر أغسطس/آب بأن معظم المساعدات الأساسية، بما في ذلك الأدوية، لم تصل إلى السكان منذ مايو/أيار الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار. وتثير صور الفلسطينيين الجرحى، بمن فيهم الأطفال، غضبًا عالميًا في ظل استمرار الحرب في القطاع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدى إلى تشريد السكان بالكامل وتفاقم أزمة المجاعة.

استهداف المرافق الصحية

أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، الهجوم الإسرائيلي على مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في مدينة غزة، مؤكدًا أن المنشأة دُمرت بالكامل وأصيب عدد من العاملين الصحيين. ولفت إلى أن المركز كان من بين القلة المتبقية التي تقدم خدمات طبية حيوية، تشمل التبرع بالدم، والفحوصات الطبية، ورعاية المصابين بالصدمات، وتوفير أدوية السرطان وعلاج الأمراض المزمنة.

وطالب غبريسوس بوقف فوري لإطلاق النار واستهداف المرافق الصحية، محذرًا من أن استمرار تدمير المرافق الطبية سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا وزيادة الضغط على المستشفيات المكتظة في جنوب القطاع.

وتسببت الغارات الإسرائيلية المتواصلة في خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة في قطاع غزة، ما فاقم أزمة الجرحى بشكل كبير.

ويعاني المرضى نقصًا حادًا في الأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى شح الوقود الذي يعيق تشغيل الأجهزة الحيوية. وازدادت المعاناة مع استمرار تدفق الجرحى إلى المشافي المكتظة، وسط تدمير البنية التحتية الصحية وانعدام القدرة على تقديم الرعاية الطبية الطارئة.

وتأتي هذه الدعوات الغربية بالتوازي مع دعم بعض الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، أبرزهم بريطانيا وفرنسا، لمبادرة إقامة دولة فلسطينية في الأمم المتحدة كجزء من الحل القائم على الدولتين، رغم معارضة واشنطن.