ترامب في استقبال أردوغان: سيكون هناك إعلان مهم بشأن سوريا وقريبون من التوصل إلى صفقة في غزة

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في البيت الأبيض، لعقد محادثات رفيعة المستوى بينهما، تتركز على التعاون التجاري في مجال بيع وشراء الأسلحة.

اعلان اعلان

أردوغان، الذي كان متواجدًا في الولايات المتحدة لحضور مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبّر سابقًا عن أمله في أن يسهم لقاؤه مع ترامب في "إنهاء الحروب والصراعات في منطقتنا ضمن إطار رؤيتنا المشتركة للسلام العالمي، وتعزيز التعاون بين بلدينا".

أردوغان: بإمكاننا الارتقاء مع واشنطن إلى مستوى مختلف

أما الرئيس الأمريكي فأثنى على زعيم أنقرة قائلًا إنه "بنى جيشًا هائلًا قويًا ويستخدم الكثير من معداتنا"، معلنًا أن تركيا تدرس شراء طائرات إف-16 وإف-35 ومنظومة باتريوت من الولايات المتحدة وأنه سيتحدث مع أردوغان بشأن ذلك. فيما قال الأخير إنه "بإمكاننا الارتقاء بالعلاقات مع واشنطن إلى مستوى مختلف، ولدينا فرصة لمناقشة قضايا متعلقة بطائرات إف-35 وإف-16".

وتعد هذه أول زيارة لأردوغان إلى البيت الأبيض منذ ست سنوات، ويعتقد مراقبون أنها تمثل فرصة للولايات المتحدة وتركيا لإعادة ضبط العلاقات بينهما، في ظل الصراعات الإقليمية والمنافسة مع روسيا والصين.

كما أوضح ترامب أنه "يسعى لإقناع الرئيس التركي بالتوقف عن شراء النفط الروسي"، مشيرًا إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانت "مخيبة للآمال" في هذا الجانب، ومؤكدًا على ضرورة إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

غزة

وتابع ترامب: "أردوغان لديه نفوذ واسع في منطقة الشرق الأوسط، وسنعمل معًا على إحلال السلام هناك"، مشيرًا إلى لقائه بكبار قادة الدول العربية والإسلامية، الذي سبق وأن وصفه بأنه من "أهم اجتماعاته"، قائلًا: "عقدنا اجتماعًا ممتازًا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة، وأصبحنا قريبين من التوصل إلى صفقة"، موضحًا أن العديد من الأمور قد تقررت خلال اجتماعه مع قادة المنطقة، وأنه سيلتقي بالجانب الإسرائيلي لمناقشة الأمر.

وأضاف الزعيم الجمهوري أنه سيكون عليه إقناع الجانب الإسرائيلي بالمضي قدمًا لإطلاق سراح الرهائن، مؤكدًا أن الجميع يريد أن يرى نهاية حرب غزة.

إعلان هام بشأن سوريا

وعن سوريا، قال ترامب إن أردوغان كان مسؤولًا عن تحقيق إنجاز مهم وهو إزاحة النظام السابق لبشار الأسد، مؤكدًا أنه رفع العقوبات عن دمشق لمنحها فرصة للتنفس، بناءً على طلب السعودية وتركيا وقطر، وأنه "سيكون لديه إعلان مهم بشأنها اليوم".