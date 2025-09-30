اعلان

اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السياسي اليميني المتشدد نايجل فاراج بتجاوز "خط أخلاقي" بآرائه المناهضة للهجرة، حيث قارن الزعيم البريطاني بين رؤيته "للتجديد الوطني" وما وصفه بسياسة فاراج المثيرة للانقسام والمثيرة للمظالم.

وفي مواجهة معدلات التأييد المتدنية وتباطؤ الاقتصاد والتساؤلات حول قيادته، خرج ستارمر بخطاب قوي يوم الثلاثاء قائلاً إن بريطانيا تواجه "معركة من أجل روح البلاد" بين حزب العمال الحاكم من يسار الوسط وحزب الإصلاح البريطاني اليميني بزعامة فاراج.

وحث الناخبين على رفض "تجار الوهم من اليمين واليسار " الذين يعدون بـ "حل سريع، وعلاج معجزة"

وأشار في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول إلى أنه رغم التحديات التي تواجهها البلاد، فإنه لا يقبل أن تكون بريطانيا محطمة.

وأضاف "متى كانت آخر مرة سمعتم فيها نايجل فاراج يقول أي شيء إيجابي عن مستقبل بريطانيا؟ لا يستطيع.. إنه لا يحب بريطانيا، ولا يؤمن ببريطانيا، ويريدك أن تشكك في بريطانيا بقدر ما يشكك هو فيها."

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يشير بيده أثناء إلقاء خطابه الرئيسي في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول، 30 سبتمبر 2025 AP Photo

الحكومة تحت الضغط

منذ أن حقق حزب العمال فوزاً ساحقاً في الانتخابات في يوليو 2024، تراجعت شعبيته.

ووعد الحزب بتحقيق النمو الاقتصادي، لكنه واجه صعوبة في الوفاء بهذا الوعد. ولا يزال التضخم مرتفعًا، في ظل توقعات اقتصادية ضعيفة، ما يعوق جهود إصلاح الخدمات العامة المتدهورة وتخفيف أعباء تكاليف المعيشة على المواطنين.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز يوم الاثنين إن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والتعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت في "رياح عالمية معاكسة قاسية"، وتلوح في الأفق خيارات اقتصادية صعبة عندما تضع ميزانيتها في نوفمبر.

وحذر ستارمر يوم الثلاثاء من أن الخيارات الاقتصادية الصعبة "ستستمر في الظهور".

وفي ظل هذه الخلفية القاتمة، هيمنت المحادثات حول كيفية محاربة الإصلاح على المؤتمر السنوي لحزب العمال، الذي عُقد تحت شعار "تجديد بريطانيا".

وقد تصدر حزب فاراج استطلاعات الرأي لأشهر، متقدمًا على كل من حزب العمال وحزب المحافظين المعارض الرئيسي، على الرغم من أنه لا يشغل سوى خمسة مقاعد فقط من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم.

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز تلقي خطابها الرئيسي خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول، 29 سبتمبر 2025 AP Photo

أصداء "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"

ركزت رسالة فاراج المناهضة للمؤسسة وللهجرة، التي تحمل أصداء حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" لترامب، على قضية آلاف المهاجرين في قوارب صغيرة تصل إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي.

وقد عبَر أكثر من 30 ألف شخص من فرنسا إلى بريطانيا هذا العام في رحلة خطرة، على الرغم من جهود السلطات البريطانية والفرنسية ودول أخرى لمكافحة عصابات تهريب البشر.

أشخاص يتظاهرون خلال مسيرة ومسيرة AP Photo

وقد تعهد فاراج بترحيل كل من يصل بقارب صغير، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث جرد العديد من المقيمين الشرعيين من حق البقاء في المملكة المتحدة.

وقال ستارمر في عطلة نهاية الأسبوع إن مثل هذه السياسة ستكون "عنصرية" و"غير أخلاقية". كما أعرب عن انزعاجه من المسيرة التي نظمها الناشط المناهض للهجرة تومي روبنسونشهدت مشاركة أكثر من 100 ألف شخص في لندن في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي خطاب شامل استمر لمدة ساعة، عرض ستارمر رؤيته للحكومة التي قال إنها ستحشد الاستثمارات العامة والخاصة لإعادة بناء البنية التحتية المتداعية، واستعادة الخدمات العامة، وتحسين التعليم، وبناء منازل جديدة، وإحياء الصناعات البريطانية من مصانع الصلب إلى مراكز البيانات.

ودخل في منطقة الحروب الثقافية التي يمكن أن تكون غير مريحة لحزب العمال، وقال إن الناس يجب أن يفخروا برفع الأعلام الوطنية "ونحن نحتفل بالاختلاف ونعارض العنصرية".

زعيم الحزب نايجل فاراج يتحدث خلال مؤتمر صحفي لحزب الإصلاح البريطاني في فندق رويال هورسغاردز في لندن، 22 سبتمبر 2025 AP Photo

وقال إنه "مطلب معقول" أن يرغب الناس في تأمين حدود آمنة وإنهاء الهجرة غير المصرح بها، وهو أمر كافحت حكومته حتى الآن لتحقيقه.

وقال: "لكن هناك خط، خط أخلاقي، وليس فاراج وحده من يتجاوزه.. إن السيطرة على الهجرة هدف معقول، ولكن إذا قمت بإلقاء الطوب وتحطيم الممتلكات الخاصة فهذا ليس مشروعًا.. هذا بلطجة".

وقال فاراج إنه "صُدم" من خطاب ستارمر معتبرا أنه "غير مؤهل" ليكون رئيسًا للوزراء.

كما اتهم ستارمر بوصف مؤيدي الإصلاح بالعنصرية "ضمنيًا" ووصف الخطاب بأنه "وصمة عار مطلقة".