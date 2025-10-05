هجوم مانشستر.. هل سقط أحد الضحايا برصاص الشرطة البريطانية؟

قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إن أحد ضحايا الهجوم على كنيس في مانشستر قُتل على الأرجح برصاص ضباط مسلحين كانوا يستهدفون المهاجم، مؤكدة أن ضحية أخرى أصيبت بالطريقة نفسها.

وأوضحت الشرطة أنها تعتقد أن الضحيتين كانتا متحصنتين خلف باب داخل الكنيس في محاولة لمنع المهاجم من الدخول، عندما أصابتهما النيران التي أطلقها الضباط.

ويأتي هذا الاعتراف بعد يوم من الهجوم الذي وقع، الخميس، وأسفر عن مقتل اثنين من اليهود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في عملية دهس وطعن أمام كنيس "هيتون بارك" في ضاحية كرامبسال بمدينة مانشستر، تزامنًا مع يوم الغفران، أقدس يوم في الديانة اليهودية. المهاجم قُتل أيضًا برصاص الشرطة.

تفاصيل التحقيق

قال قائد شرطة مانشستر، ستيفن واتسون، إن تقريرًا أوليًا من الطب الشرعي أشار إلى أن أحد الضحايا "أصيب بجروح تتفق مع إصابة بطلق ناري". وأضاف أن المهاجم، جهاد الشامي (35 عامًا)، لم يكن يحمل سلاحًا ناريًا، ما يعني أن الإصابات جاءت من نيران الشرطة.

وقال واتسون: "النيران الوحيدة التي أُطلقت كانت من قبل ضباطنا المسلحين أثناء محاولتهم منع المهاجم من اقتحام الكنيس وإلحاق مزيد من الأذى بالمجتمع اليهودي". وأكد أن هذه النتيجة تمثل "عاقبة مأساوية وغير متوقعة لإجراء ضروري وعاجل".

وأعلنت الهيئة المستقلة لمراجعة سلوك الشرطة (IOPC) أنها فتحت تحقيقًا في استخدام "القوة المميتة" من قبل شرطة مانشستر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "اعتيادي" في الحالات التي قد تؤدي فيها عمليات الشرطة إلى وفاة مدنيين.

الضحايا والمهاجم

أفادت الشرطة أن الضحيتين هما أدريان دولبي (53 عامًا) وميلفن كرافيتز (66 عامًا)، لكنها لم تحدد أيهما قُتل برصاص الضباط. وأوضحت أن ثلاثة أشخاص آخرين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى: أحدهم أصيب بطلق ناري، وآخر بطعنة، وثالث صدمته سيارة المهاجم.

وأكدت الشرطة أن المهاجم، وهو بريطاني من أصل سوري، "قد يكون تأثر بأيديولوجيا متطرفة إسلامية". وأشارت إلى أنه كان قد اعتُقل مؤخرًا في قضية اغتصاب، لكنه أُفرج عنه بكفالة "بانتظار المزيد من التحقيقات".

اعتقالات جديدة

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب، الجمعة، اعتقال ثلاثة أشخاص إضافيين (رجل وامرأتان) ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية الهجوم إلى ستة. وقال لورانس تايلور، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، إن الموقوفين يواجهون شبهات تتعلق بـ"ارتكاب أو التحضير أو التحريض على أعمال إرهابية". وأوضح أن السلطات ستطلب تمديد احتجازهم لمواصلة التحقيقات، مؤكدًا أن "التحقيق ما زال في مراحله الأولى".

ردود فعل ومخاوف

أثار الهجوم صدمة في بريطانيا، فيما قال أعضاء من الجالية اليهودية في مانشستر لشبكة "CNN" إنهم باتوا يشعرون أن "الهجوم كان أمرًا حتميًا"، وأن بعضهم بدأ يناقش خيار الانتقال إلى إسرائيل بسبب تراجع إحساسهم بالأمان في المملكة المتحدة.

وقال الحاخام الأكبر لبريطانيا، إفرايم ميرفيس، إن يوم الخميس كان "اليوم الذي كنا نأمل ألا نراه أبدًا، لكننا كنا ندرك في أعماقنا أنه سيأتي"، مشيرًا إلى "الارتفاع الملحوظ في حوادث معاداة السامية" في بريطانيا منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي تلته في غزة.

المواقف الرسمية

زار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر موقع الهجوم، الجمعة، متعهدًا بـ"ضمان الأمن الذي يستحقه كل يهودي في هذا البلد".

وخلال وقفة تأبينية، وصف حاخام كنيس هيتون بارك، دانيال ووكر، الضحيتين بأنهما "رجلان رائعان بكل معنى الكلمة"، وقاد المشاركين في دقيقة صمت.

في الوقت نفسه، واجه نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي احتجاجات من الحضور أثناء خطابه، لكنه شدد على أن الحكومة "لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب"، مؤكدًا أن "الإرهابيين يسعون إلى زرع الانقسام بين الجيران، ونحن نقف متحدين ضدهم".

وفي السياق، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر نظيرته البريطانية إيفيت كوبر إلى اتخاذ موقف صارم ضد ما وصفه بـ"حركة معاداة السامية السامة" في بريطانيا، مشددًا على ضرورة مواجهة المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي "تتضمن أحيانًا شعارات داعمة للإرهاب".