استراتيجية روسيا الجديدة للهجوم على الطاقة تدفع أوكرانيا إلى شتاء آخر من انقطاع التيار الكهربائي

يستعد ملايين الأوكرانيين في جميع أنحاء البلاد لفصل شتاء آخر يشهد انقطاعات متكررة للكهرباء وربما انقطاع التيار الكهربائي، في ظل تجدد الحملة السنوية للهجمات الروسية على شبكة الطاقة الوطنية.

ولكن هذا العام يبدو مختلفًا بعض الشيء، حيث يقول المحللون والمسؤولون إن موسكو غيرت تكتيكاتها وتستهدف الآن مناطق محددة بالإضافة إلى البنية التحتية للغاز.

وفي بعض المناطق، خصوصًا تلك القريبة من خط الجبهة في الشرق، بدأ الاعتماد على المولدات الكهربائية التي تعمل بشكل متواصل، وسط ساعات طويلة من الظلام نتيجة انقطاع الكهرباء والمياه.

ويقوم الناس مرة أخرى بسحب محطات الطاقة الصغيرة وشحن العديد من بنوك الطاقة وتخزين زجاجات المياه في حماماتهم.

وقد ازدادت فعالية الهجمات مع إطلاق روسيا مئات الطائرات بدون طيار، بعضها مزود بكاميرات تحسن من عملية الاستهداف، مما أدى إلى إرباك الدفاعات الجوية الأوكرانية، خاصة في المناطق التي تكون فيها الحماية أضعف.

وقد بدأت العواقب تعيد تشكيل الحياة اليومية بالفعل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعتمد بقاؤهم على الكهرباء.

أشخاص يشحنون هواتفهم في إحدى الخيام الساخنة المسماة بنقاط المناعة في تشيرنيهيف، 21 أكتوبر 2025 AP Photo

بالنسبة إلى زينايدا كوت، التي تخضع لغسيل الكلى منذ سبع سنوات، فإن هذا الأمر أسوأ بكثير من مجرد الانزعاج. فمن دون كهرباء، تتوقف الآلة التي تبقيها على قيد الحياة عن العمل. وتقول من سريرها في المستشفى، المتصل بجهاز غسيل الكلى الذي يعمل بمولد كهربائي يصفه الموظفون بأنه "لا يمكن الاعتماد عليه بما فيه الكفاية": "إنه أمر سيء. نحن قلقون حقًا عندما لا يكون هناك كهرباء". مضيفة: "إذا لم يكن هناك علاج، سأموت. لن أكون موجودة."

انقطاع التيار الكهربائي في شوستكا

في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، شهدت بلدة شوستكا الشمالية الصغيرة انقطاعًا للكهرباء أدى أيضًا إلى توقف إمدادات المياه والغاز.

وتقع شوستكا على بعد نحو 50 كيلومترًا من خط الجبهة في منطقة سومي الشمالية. وعادت خدمة الغاز لاحقًا، بينما تقتصر الكهرباء على بضع ساعات يوميًا فقط.

وقال ميكولا نوها، رئيس بلدية شوستكا: "الوضع صعب للغاية. يتم الآن توفير الكهرباء والمياه وفق جدول زمني محدد، لبضع ساعات يوميًا فقط. هذا الأمر يقلق السكان لأننا لا نستطيع التنبؤ بانقطاع التيار، إذ نقوم بإصلاحات ثم يتوقف كل شيء مرة أخرى. هذا هو واقعنا الحالي."

أشخاص يسيرون في شوستكا أثناء انقطاع التيار الكهربائي، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025 AP Photo

وفي بلدة شوستكا، يصدح أزيز المولدات الكهربائية التي تعمل على تشغيل المقاهي والمتاجر والمباني السكنية والمستشفيات. كما توفر "نقاط المناعة" في أنحاء المدينة للسكان أماكن لشحن الأجهزة والتدفئة.

ويشير السكان المحليون إلى أن أصعب الأيام كانت عندما انقطع الغاز، ما يعني انعدام التدفئة ووسائل الطهي، واضطر الناس لتحضير وجباتهم على نيران مكشوفة في الشوارع.

وفي المستشفى المحلي، حيث تعتمد جميع المواقد على الكهرباء، بنى الموظفون فرنًا بسيطًا يعمل بالحطب خلال الأيام الأولى للغزو الروسي الشامل عام 2022، عندما اقتربت البلدة من خط الاحتلال. وأوضحت سفيتلانا زاكوتي، الممرضة المسؤولة عن وجبات المرضى، أن هذا الفرن يساعد الآن في إطعام 180 مريضًا على الأقل يوميًا.

واستمر المستشفى ثلاثة أسابيع في العمل بواسطة المولدات الكهربائية، وهي شريان حياة مكلف يستهلك نحو نصف طن من الوقود يوميًا، أي ما يعادل حوالي 250,000 هريفنيا (5,145 يورو) أسبوعيًا، حسب ما ذكر رئيس المستشفى أوليه شتوهيرين، وهو مبلغ يقارب فاتورة الكهرباء الشهرية المعتادة.

ويتم تقنين الكهرباء في جميع أنحاء المستشفى، ففي جناح غسيل الكلى تظل الأضواء خافتة لضمان تغذية الآلات الضرورية للحفاظ على حياة المرضى. وقد احترقت إحدى الوحدات الثمانية نتيجة انقطاع التيار، وهي خسارة مكلفة يصعب على المستشفى تحمل نفقات استبدالها قريبًا

مع ذلك يواصل 23 مريضًا الحضور يوميًا لتلقي العلاج لساعات طويلة.

استراتيجية روسيا الجديدة

تعكس الأزمة في شوستكا تحول استراتيجية روسيا تجاه أوكرانيا. ففي عامي 2022-2023، أطلقت موسكو موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة على نطاق واسع لاستهداف الشبكة الوطنية وإرباك استقرارها، أما هذا العام فتتبع نهجًا مختلفًا عبر ضرب مناطق محددة بشكل متتابع.

ويظهر النمط الأخير تكثيف الهجمات على مناطق تشيرنيهيف وسومي وبولتافا، بينما تواجه خاركيف وأوديسا وميكولايف ودنيبرو ضربات أقل تواترًا لكنها مستمرة ومنتظمة.

وفي يوم الثلاثاء، تُركت مدينة تشيرنيهيف وجزء من المناطق المحيطة دون كهرباء بعد هجوم روسيا على شبكة الطاقة المحلية في الليلة السابقة، وفق ما أكد مسؤولون محليون.

أشخاص يحصلون على وجبات مجانية في نقطة توزيع خلال انقطاع التيار الكهربائي في شوستكا، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025 AP Photo

وقال أوليكساندر خارتشينكو، مدير مركز أبحاث الطاقة، إن الهجمات الروسية لم تنجح في إلحاق الضرر بالبنية التحتية الوطنية للكهرباء، لأنها أصبحت محمية بشكل أفضل ويعرف المشغلون كيفية التعامل مع الطوارئ. وأضاف: "لذلك قرروا إعادة التركيز وتغيير التكتيكات".

وأشار خارتشينكو إلى أن المناطق الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترًا من خطوط القتال هي الأكثر عرضة للخطر، مضيفًا: "هذه هجمات تستهدف المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب".

أما بالنسبة لفرق الطاقة الأوكرانية، فهذا يعني إصلاح الخطوط والمحطات بشكل متكرر، من أبراج النقل إلى المحطات الحرارية، بينما يواجهون انقطاع التيار الكهربائي في المنازل. وقال فني الكهرباء بوهدان بيلوس: "لكنها وظيفتنا. من سيفعل ذلك غيرنا؟ لا أحد آخر سيفعل ذلك. أريد أن أكون متفائلًا ومستعدًا لأي موقف، لكن الواقع قاسٍ للغاية حاليًا".

من جانبها، قالت سفيتلانا كاليش، المتحدثة باسم شركة الطاقة الإقليمية في منطقة سومي، إن قرب فرق الإصلاح من خط المواجهة يجعل كل طاقم إصلاح هدفًا للهجمات.

عامل يتسلق عمود كهرباء أثناء إصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت في هجوم روسي في شوستكا، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025 AP Photo

وقالت عن الروس: "إنهم يتحسنون في معرفة كيفية الهجوم".

وأوضحت أنه بسبب الهجمات المتكررة والطبيعة المعقدة للأضرار التي لحقت بالطاقة الكهربائية، لم تعد هناك طرق لنقل وتوزيع الكهرباء.

ومع ذلك، فقد تم إيجاد حلول لاستعادة الطاقة الكهربائية.

الاستعداد لفصل الشتاء

كانت الضربة الأخيرة في منطقة تشيرنيهيف، في 4 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر دقة وتدميراً.

ففي مبنى المحولات بساحة التحويل المحلية، يظهر ثقب قرب المركز وآخر في الجدار، وهي آثار خلفتها الطائرات المسيرة الروسية.

وامتصت أكياس الرمل المحيطة بالمبنى بعض موجات الصدمة، لكنها لم تمنع الضربة المباشرة. وفي الداخل، تبدو المحطة باردة ومظلمة، لكنها لا تزال تعمل بنصف طاقتها، بينما لا تزال آلاف المنازل في تشيرنيهيف تعاني من انقطاع الكهرباء المستمر.

ويواصل العمال جهودهم لإصلاح الأضرار، غير أن العملية ستستغرق أسابيع حتى في أفضل الظروف، إذ يتعين على الطواقم مغادرة مواقعها في كل مرة تصدر فيها إنذارات جديدة بالغارات الجوية.

أشخاص يسيرون في شارع يضم العديد من الشركات التي تعمل بمولدات كهربائية أثناء انقطاع التيار الكهربائي في كييف، 29 نوفمبر 2024 AP Photo

وقال سيرهي بيريفيرزا، نائب مدير شركة الطاقة المحلية "تشرنيهيفوبلينيرغو": "إذا نظرت إلى هذا العام، ستجد أنه من أصعب الأعوام. نحن نأمل في الأفضل ونبحث عن طرق بديلة لتزويد عملائنا بالطاقة".

وأشار أوليكساندر خارتشينكو إلى أن روسيا في العام الماضي لم تكن قادرة على إطلاق 500 إلى 600 طائرة مسيرة في وقت واحد، وكانت الهجمات الأصغر التي شنتها غير فعالة إلى حد كبير.

وأضاف خارتشينكو أن الوضع هذا العام مختلف تمامًا، حتى مع وجود نقاط دفاع جوي ووحدات متنقلة تحيط بالمنشآت، حيث يرسل الروس حوالي ست طائرات مسيرة على كل موقع دفاعي وعشر طائرات أخرى مباشرة على الهدف. وقال: "لقد ضاعفوا هذا العام تقريبًا ثلاث مرات. إنهم يخترقون المواقع الفردية من خلال الحجم والقوة الهائلة".