مباشر. روبيو يبدأ زيارة إلى إسرائيل.. وترامب يؤكد: لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية

فلسطينيون يتسلّمون مساعدات غذائية في مدينة غزة، الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
فلسطينيون يتسلّمون مساعدات غذائية في مدينة غزة، الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل، الخميس، في إطار مساعٍ لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما وجّهت واشنطن تحذيراً حاداً إلى حليفتها من أنها قد تخسر دعمها إذا مضت في خطة ضمّ الضفة الغربية المحتلة.

وفي مقابلة مع مجلة "تايم" نُشرت الخميس، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن بلاده ستسحب دعمها لإسرائيل إذا أقدمت على خطوة الضمّ. وأعاد ترامب التأكيد على موقفه خلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض قائلاً: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئاً بالضفة الغربية".

ووصل روبيو إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الذي أكد بدوره أن إسرائيل لن تضم الضفة الغربية. ويأتي ذلك بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مناقشة مشروعين قانونيين يمهّدان لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأثار هذا التصويت موجة تنديد من دول عربية وإسلامية. من جانبها، وصف رئاسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو التصويت بأنه "استفزاز متعمّد من قبل المعارضة".

وفي قطاع غزة، لا يزال المدنيون النازحون يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة بعد حرب استمرت عامين.

التغطية الحيّة:

مستوطنون يحرقون مركبات في قرية بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار في عدد من المركبات بقرية دير دبوان في الضفة الغربية. 

إسرائيل تستعد لاستقبال دفعة من جثث الرهائن نهاية الأسبوع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن السلطات الإسرائيلية تستعد لاستقبال دفعة من جثث الرهائن خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

ولم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن عدد الجثث أو موعد التسليم الدقيق.

المصدر: AP

