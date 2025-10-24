وفي مقابلة مع مجلة "تايم" نُشرت الخميس، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن بلاده ستسحب دعمها لإسرائيل إذا أقدمت على خطوة الضمّ. وأعاد ترامب التأكيد على موقفه خلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض قائلاً: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئاً بالضفة الغربية".

ووصل روبيو إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الذي أكد بدوره أن إسرائيل لن تضم الضفة الغربية. ويأتي ذلك بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مناقشة مشروعين قانونيين يمهّدان لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأثار هذا التصويت موجة تنديد من دول عربية وإسلامية. من جانبها، وصف رئاسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو التصويت بأنه "استفزاز متعمّد من قبل المعارضة".

وفي قطاع غزة، لا يزال المدنيون النازحون يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة بعد حرب استمرت عامين.

التغطية الحيّة:

