عائلات الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق خطة غزة.. وروبيو: تل أبيب لم تنتهك الاتفاق

وفي المقابل، دعا منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل إلى تعليق المرحلة التالية من الاتفاق حتى تسلّم حماس جميع الرفات المتبقية لديها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بأن واشنطن تضغط على تل أبيب للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق قبل استعادة جميع الجثامين.

من جهته، قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، لقناة الجزيرة القطرية، إن التصريحات الأميركية تؤكد انتهاء القتال وفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها، مؤكداً أن حماس لن تمنح تل أبيب أي مبرر لاستئناف العمليات. وأشار إلى أن الحركة سلّمت 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء و17 جثة، مع صعوبات في العثور على بقية الجثث، لافتاً إلى السماح بدخول معدات مصرية للمساعدة في عمليات البحث.

التغطية الحيّة:

