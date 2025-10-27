عائلات الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق خطة غزة.. وروبيو: تل أبيب لم تنتهك الاتفاق

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن لا تعتبر الضربة الإسرائيلية في غزة خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المدعوم أميركيًا.
وفي المقابل، دعا منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل إلى تعليق المرحلة التالية من الاتفاق حتى تسلّم حماس جميع الرفات المتبقية لديها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بأن واشنطن تضغط على تل أبيب للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق قبل استعادة جميع الجثامين.
من جهته، قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، لقناة الجزيرة القطرية، إن التصريحات الأميركية تؤكد انتهاء القتال وفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها، مؤكداً أن حماس لن تمنح تل أبيب أي مبرر لاستئناف العمليات. وأشار إلى أن الحركة سلّمت 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء و17 جثة، مع صعوبات في العثور على بقية الجثث، لافتاً إلى السماح بدخول معدات مصرية للمساعدة في عمليات البحث.
التغطية الحيّة:
${title}
البث المباشر انتهى
مكتب نتنياهو يعلن أن الجيش الإسرائيلي تسلّم عبر الصليب الأحمر جثة أحد الرهائن من داخل قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر استلم جثمان أحد الرهائن في شمال غزة وفي طريقه إلى قواتنا بالقطاع
#عاجل وفق المعلومات الواردة فان طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة حيث سيتم تسليم أفراده تابوت يحوي على جثمان مختطف شهيد.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2025
حماس مطالبة بالوفاء بالاتفاق وبذل كل الجهود المطلوبة لاعادة كافة المختطفين الشهداء
كتائب القسام تعلن نيتها تسليم جثة رهينة إسرائيلي عند التاسعة مساء بتوقيت غزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت غزة جثة أحد الرهائن الإسرائيليين، بعد أن تم استخراجها اليوم في قطاع غزة.
الصحة اللبنانية تعلن مقتل شقيقين في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة البياض في جنوب لبنان
مراسلة «الأخبار»: الغارة الإسرائيلية على البياض استهدفت سطح منشرة في البلدة وأدت إلى إصابة شقيقين#الأخبار#لبنان pic.twitter.com/uS4jzh5SG1— جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) October 27, 2025
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: نستعد لتسلم جثمان أحد الرهائن الليلة
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تتوقع موافقة أميركية لمعاقبة حماس مع انتهاء مهلة ترمب بشأن جثث الرهائن
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن مسؤولًا إسرائيليًا قال إن تل أبيب تتوقع حصولها على موافقة أميركية لمعاقبة حركة حماس بشأن جثث الرهائن، وذلك مع انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الليلة.
إسرائيل تسمح لفريق مشترك بالبحث عن رفات رهائن في غزة
أعلنت إسرائيل الإثنين أنها منحت الإذن لفريق يضم موظفين من الصليب الأحمر ومسعفين مصريين وعضوًا في حركة حماس بالدخول إلى قطاع غزة، للمشاركة في البحث عن رفات رهائن قُتلوا خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان أن "الفريق المؤلف من الصليب الأحمر والفريق الفني المصري وشخص من حماس سُمح له بالتقدّم إلى ما بعد الخط الأصفر حيث تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي داخل غزة"، مشيرة إلى أن العملية جرت "تحت إشراف دقيق من الجيش بهدف تحديد مواقع الرهائن".
وأكد متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشاركة المنظمة في المهمة، في إطار الجهود الجارية لتحديد أماكن القتلى والمفقودين.
لابيد يقترح حرمان الحريديم غير المنخرطين في الجيش من التصويت
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لوّح بإمكانية سنّ تشريع مستقبلي يقضي بحرمان الإسرائيليين من الطائفة الحريدية (اليهود المتدينين المتشددين) من حق التصويت في حال عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية.
وقال لابيد: "إذا أُقرت التشريعات المثيرة للجدل بشأن تنظيم تجنيد الحريديم، فسيكون هناك قانون بسيط في الحكومة المقبلة: من لا يأتي إلى مكاتب التجنيد لن يأتي إلى صناديق الاقتراع. من لا يتجند، لن يصوّت في الانتخابات".
وأشار إلى أن مشروع قانون مماثل كان قد طُرح في الكنيست الحالي وتم إسقاطه، موضحًا أن حزبه صوّت لصالحه، وأنه سيعيد طرحه "من دون تردد".
وأضاف لابيد: "سنقول للحريديم: هذا ليس ضدكم، وليس عقابًا، بل على العكس. إنها دعوة لتكونوا جزءًا من الحكاية الإسرائيلية، ومن مصيرنا المشترك، في دولة يتمتع فيها الجميع بالحقوق نفسها ويؤدون الواجبات نفسها - ومن يرفض الواجبات، لن يتمتع بالحقوق ذاتها".
المصدر: AP
كاتس يعلن إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، رفع حالة الطوارئ الخاصة المفروضة على جنوب إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك للمرة الأولى منذ عامين.
وقال كاتس في بيان: "لقد قررت تبنّي توصية الجيش الإسرائيلي وإلغاء حالة الوضع الخاص في الجبهة الداخلية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر". وأضاف أن هذا القرار "يعكس الواقع الأمني الجديد في جنوب البلاد، والذي تحقق بفضل الإجراءات الحاسمة التي نفذتها قواتنا خلال العامين الماضيين ضد حركة حماس".
المصدر: AP
الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينياً في الضفة الغربية
أفاد نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينياً خلال الليلة الماضية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة بحاجة إلى رعاية نفسية
أفادت الأمم المتحدة، الاثنين، بأن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم في مجال الصحة النفسية في قطاع غزة تجاوز المليون خلال العامين الماضيين، نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المصدر: AP
وزارة الصحة في غزة: 8 قتلى و13 مصابًا خلال 48 ساعة
قالت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 8 قتلى و13 مصابًا.
وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 68,527 قتيلًا و170,395 مصابًا.
المصدر: AP
عائلات الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق خطة غزة إلى حين استعادة جميع الرفات
دعا منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل، الإثنين، إلى تعليق المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية، إلى حين تسليم حركة حماس جميع الرفات المتبقية لديها.
وقال المنتدى في بيان: "حماس تعرف بالضبط مكان كل واحد من الأسرى القتلى المحتجزين لديها. لقد مر أسبوعان منذ الموعد النهائي المحدد في الاتفاق لإعادة جميع الأسرى الـ48، ومع ذلك لا يزال 13 منهم في قبضة حماس".
وأضاف البيان أن العائلات "تحث حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والوسطاء على عدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق حتى تفي حماس بجميع التزاماتها وتعيد كل الأسرى إلى إسرائيل".
المصدر: AP
روبيو: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن لا تعتبر الضربة الإسرائيلية في غزة خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة.
المصدر: AP
ترامب: نريد من حماس تسريع تسليم جثث الرهائن وإسرائيل لم تنتهك الاتفاق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن بلاده تريد من حركة حماس الإسراع في عملية تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين، مؤكدًا أن إسرائيل "لم تنتهك الاتفاق" المبرم بشأن الهدنة.
المصدر: AP
مقتل فلسطيني في قصف بطائرة مسيّرة على بلدة عبسان الكبيرة
أفاد مجمع ناصر الطبي بمقتل فلسطيني جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف منطقة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يتهم قوات "اليونيفيل" بإسقاط مسيرة استطلاع فوق جنوب لبنان
لتوضيح الأمور: أسقطت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع أمس في منطقة كفركلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات والاستطلاع حيث تبين من التحقيق الاولي ان قوات اليونيفيل التي تواجدت بالقرب من المكان أطلقت النار بشكل متعمد نحو الدرون وذلك رغم عدم تشكيله أي تهديد عليها.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2025
بعد… https://t.co/1tUGpm8vbV
الدفاع المدني في غزة: إصابات في قصف مسيّرة على فلسطينيين شرقي خان يونس
أعلن الدفاع المدني في غزة عن وقوع إصابات جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة استهدف فلسطينيين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، جنوبي القطاع.
المصدر: AP