فيديو - مطاردة بسرعة 200 ميل في الساعة تنتهي بتوقيف مشتبه به بقتل شرطي في كاليفورنيا

أغلقت الشرطة في كاليفورنيا الممرات الشرقية للطريق السريع 210 في أب لاند يوم الاثنين، بعد أن أسقطت درّاجًا هاربًا يُشتبه في مسؤوليته عن مقتل نائب شرطة في مقاطعة سان برناردينو.

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بدأت المطاردة عند الساعة 1:20 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وكان المشتبه به يقود الدراجة بسرعة جنونية تتجاوز 150 ميلًا في الساعة، وأحيانًا تقترب من 200 ميل في الساعة، ما شكل خطرًا كبيرًا على المركبات الأخرى على الطريق السريع، وفقًا لما ذكره الشريف شانون ديكوس.

لاحقًا، أظهرت لقطات من مروحية أن نائب شرطة خارج الخدمة تدخل واصطدم بالمشتبه به عمدًا، ما أدى إلى سقوط الدراجة النارية وتحطمها. ونتيجة لذلك، تم نقل المشتبه به إلى المستشفى جوًا بواسطة مروحية، وهو الآن في حالة مستقرة.

خلفية المطاردة

يأتي ذلك بعد أن قُتل نائب الشرطة أندرو نونيز في وقت سابق، إثر إطلاق النار عليه أثناء استجابته لنداء حول رجل مسلح يهدد امرأة في رانشو كوكامونغا.

وقد وقع الحادث في بلوك 12300 من شارع هوليهوك عند الساعة 12:37 ظهرًا، ونُقل نونيز إلى مركز أروهيد الطبي الإقليمي في كولتون حيث أعلن عن وفاته لاحقًا.

وخلال مؤتمر صحفي، قال ديكوس: "نحن غارقون في الحزن. وللأسف، هذا يحدث لقسمنا كثيرًا جدًا. سنبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق العدالة بحق المشتبه به والاعتناء الجيد بعائلة النائب".

توجيه التهم للمشتبه به

من جهته، أفاد المدعي العام لمقاطعة سان برناردينو، جيسون أندرسون، بأن التهم ستُوجَّه خلال اليومين المقبلين للمشتبه به، وتشمل القتل العمد لنائب الشرطة والعنف المنزلي، مع التأكيد على أن التحقيقات ما تزال جارية وأن جميع التفاصيل قيد الدراسة.

وفي مساء يوم الاثنين، أصدرت دائرة الشرطة بيانًا لتكريم خدمة نونيز وتقديم التعازي لعائلته وزملائه وأصدقائه، جاء فيه: "خدم النائب نونيز بتفانٍ وشجاعة وتعاطف عميق مع المجتمع الذي تعهد بحمايته. تعكس شجاعته وتضحيته حياة مكرسة لحماية الآخرين، حتى بأعلى التكاليف. سيظل هذا التفاني محفورًا في قلوبنا إلى الأبد".

وفيات الضباط في الولايات المتحدة

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تعتبر هذه الحوادث شائعة في الولايات المتحدة، ففي العام الماضي توفي 107 ضباط أثناء أداء واجبهم، 64 منهم قتلوا عمدًا، غالبًا باستخدام الأسلحة النارية.

ومنذ أن بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في توثيق بيانات وفيات الضباط عام 1996، شهدت هذه الأرقام تقلبات ملحوظة، حيث تراوح العدد السنوي للوفيات بين 76 ضابطًا في عام 2013 (كأدنى مستوى) و146 ضابطًا في عام 2001 (كأعلى مستوى).

كما سُجل اتجاه متصاعد حديثًا، حيث ارتفع عدد الوفيات في عام 2024 بمقدار 13 حالة مقارنة بالعام الذي سبقه (2023).

نوع الوفاة

ومن بين 107 ضباطاً توفوا في عام 2024، لقي 64 منهم حتفهم نتيجة أعمال عدائية عن عمد. وتفصيلاً، جاءت 72٪ من هذه الوفيات نتيجة إصابات ناجمة عن طلقات نارية، بينما وقعت 39٪ من الحوادث أثناء مزاولة مهام روتينية كالاستجابة لبلاغات عن أنشطة غير قانونية أو أثناء توقيف مركبات.