نحو 100 قتيل في غزة خلال أقل من 12 ساعة.. والجيش الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بناءً على توجيهات المستوى السياسي.
وكانت إسرائيل قد أطلقت هجومًا جديدًا على قطاع غزة، مشيرةً إلى أن العملية جاءت ردًّا على ما وصفته بهجوم نفذته حركة حماس ضد جنودها، وهو ما نفته الحركة بشكل قاطع.
وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بمقتل نحو 100 شخص، بينهم ما يقارب 35 طفلًا، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة من القطاع خلال أقل من 12 ساعة.
وفي تعليق أميركي على التطورات، أكد الرئيس دونالد ترامب أن على إسرائيل أن تردّ على مقتل أي من جنودها في غزة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين لن يتأثر بهذه الحوادث. وقال ترامب للصحافيين: "عناصر من حماس قتلوا جندياً إسرائيلياً، ولذلك فإن الإسرائيليين يردّون، ويجب عليهم أن يردّوا".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب قطاع غزة، موضحاً في بيان أن الجندي يونا إفرايم فيلدباوم البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً سقط في القتال يوم الثلاثاء.
في المقابل، نفت حركة حماس أي علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة إن "القصف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مناطق من قطاع غزة يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاق"، مشيرة إلى أن "الهجوم الأخير يأتي امتداداً لخروقات متكررة خلال الأيام الماضية أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين واستمرار إغلاق معبر رفح، ما يعكس إصرار إسرائيل على تقويض الاتفاق ومحاولة إفشاله".
ودعت حماس الوسطاء الضامنين للاتفاق إلى "التحرك الفوري للضغط على إسرائيل ووقف تصعيدها ضد المدنيين وإلزامها ببنود وقف إطلاق النار".
التغطية الحيّة:
البث المباشر انتهى
هيئة البث: إسرائيل لن تحرك الخط الأصفر ولن توسع في الوقت الحالي مساحة سيطرتها في غزة
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل لن تحرك الخط الأصفر ولن توسع في الوقت الحالي مساحة سيطرتها في قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة أن قرار عدم تحريك الخط جاء عقب محادثات جرت أمس بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
ويتكوف وكوشنر يجريان محادثات مع عدة دول بينها سنغافورة لإقناعها بإرسال قوات إلى غزة
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جاريد كوشنر، يجريان محادثات مع عدة دول لإقناعها بإرسال قوات إلى قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن سنغافورة من بين الدول التي طُلب منها المشاركة، وما زالت تدرس الطلب حتى الآن.
ساعر: تجريد حماس من السلاح ونزعه من غزة يشكل جوهر خطة ترامب
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تجريد حركة حماس من السلاح ونزعه من قطاع غزة يشكل جوهر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أن إسرائيل لن تتنازل عن ذلك، مضيفا أن بلاده مهتمة بنجاح تنفيذ الخطة.
الأمم المتحدة تدين الغارات الإسرائيلية في غزة وتدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار
أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بشدة عمليات القتل التي نتجت عن الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة أمس.
وقال دوجاريك إن الأمين العام يدين كل الأعمال التي تقوض وقف إطلاق النار وتعرض حياة المدنيين في غزة للخطر، مؤكدًا أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووفاء جميع الأطراف بالتزاماتها
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الغارات الإسرائيلية على غزة أمس استهدفت بشكل رئيسي مساكن وخيم نازحين ومدارس
أكد المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن قوانين الحرب واضحة جدًا بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشددا على أنه يتعين على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها المستمرة بموجب القانون الإنساني الدولي وهي مسؤولة عن أي انتهاكات.
وأشار فولكر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء تعقيبا على الغارات الإسرائيلية على غزة الليلة الماضية، إلى تقارير تؤكد أن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا ليلة أمس في موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بشكل أساس المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في جميع أنحاء قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها "مثيرة للصدمة".
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في منطقة بيت لاهيا بنية تحتية استخدمت لتخزين وسائل قتالية
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم قبل قليل بشكل موجه بالدقة في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بنية تحتية استخدمت لتخزين وسائل قتالية وجهاز طائر، مشيرا الى أنها "كانت مخصصة لتنفيذ مخطط إرهابي ضد الجيش الاسرائيلي ودولة إسرائيل على المدى الزمني الوشيك".
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: حزب الله يعمل على إعادة بناء قدراته
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن حزب الله يعمل على إعادة بناء قدراته، معتبرين أن إعادة حزب الله بناء قدراته خرق لوقف إطلاق النار ولذلك نكثف هجماتنا.
في اليوم التاسع عشر من بدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، ما زال الاتفاق قائمًا لكنه يعيش تحت ضغط ميداني وسياسي متزايد. فمساء أمس شهد القطاع أعنف قصف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، أسفر خلال أقل من اثنتي عشرة ساعة عن مئة قتيل بينهم خمسة وثلاثون طفلًا، وفق ما أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة.
الجيش الإسرائيلي: قضينا على مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا التابع لحزب الله
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "احترام وقف إطلاق النار" في غزة
دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء "مختلف الأطراف" في غزة إلى "احترام وقف إطلاق النار".
وقال الناطق باسم الطاقم الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنور العوني: "نُجدّد دعوتنا الجميع، كل الأطراف، الى مواصلة احترام وقف إطلاق النار".
وأضاف: "لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وحان الوقت لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف والموت والدمار".
المصدر: AP
حماس: لن نسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار
قالت حركة حماس في بيان إن "المقاومة بكل فصائلها التي التزمت بالاتفاق ولا تزال، لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار".
ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى "تحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازرها والالتزام ببنود الاتفاق".
المصدر: AP
وزير الخارجية الألماني يدعو اسرائيل الى "ضبط النفس" في غزة
دعا وزير الخارجية الألماني إسرائيل الى "ضبط النفس عسكريا لتجنب معاناة جديدة في غزة".
وقال يوهان فاديفول في بيان قبل توجهه الى الإردن ولبنان والبحرين إن "المعلومات الأخيرة عن تجدد المعارك تقلقني بشدة".
المصدر: AP
وزير الدفاع الإسرائيلي يحظر زيارات الصليب الأحمر للمقاتلين الفلسطينيين المعتقلين
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن إسرائيل حظرت زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين بموجب قانون يستهدف "المقاتلين غير الشرعيين".
وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه إن "الآراء التي قدمت إلي لا تدع لي مجالا للشك في أن زيارات الصليب الأحمر للإرهابيين في السجون ستضر بأمن الدولة بشكل خطير. إن أولوية أمن الدولة ومواطنينا تأتي في المقام الأول".
المصدر: AP
بن غفير: حكومة نتنياهو تفقد حقها في الوجود إن تخلّت عن هدف تفكيك حماس
قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اختار العودة إلى وقف إطلاق النار بدلاً من خوض "حرب شاملة" تهدف إلى "القضاء على حركة حماس".
وأكد بن غفير أنه في حال قرر نتنياهو "التخلي عن هدف تفكيك الحركة"، فإن الحكومة "لن يكون لها الحق في الوجود".
المصدر: AP
كاتس يحذّر من أن قيادة حماس لن تحظى بحصانة
حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، من أن قيادة حماس لن تحظى بحصانة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس: "لن تكون هناك حصانة لأي شخص من قيادة تنظيم حماس الإرهابي - لا للذين يرتدون السترات ولا للمختبئين في الأنفاق".
وأضاف: "سيتمّ قطع كل يدّ تُمدّ على جندي إسرائيلي. لقد تلقّى جيش الدفاع الإسرائيلي تعليمات بالتصرف بحزم ضد كل هدف لحماس وسيستمر في ذلك".
المصدر: AP
نحو 100 قتيل في غارات إسرائيلية على غزة خلال أقل من 12 ساعة
أفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل نحو 100 شخص، بينهم ما يقارب 35 طفلًا، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة من القطاع خلال أقل من 12 ساعة.
ودعا الجهاز إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية الجارية، كما طالب بفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الوقود والمعدات والاحتياجات الأساسية اللازمة لتمكين طواقمه من مواصلة عملها.
المصدر: AP
تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمال تسليم حماس جثتي رهينتين خلال الساعات المقبلة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات داخل الأجهزة الأمنية تشير إلى أن حركة حماس قد تُعيد جثتي رهينتين خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، دون صدور تأكيد رسمي من الجانبين حتى الآن.
المصدر: AP
الجيش الإسرائيلي: استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بناءً على توجيهات المستوى السياسي.
"القناة 12" الإسرائيلية: وقف إطلاق النار في غزة يُستأنف الساعة العاشرة صباحًا
ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن الهجمات على قطاع غزة ستتوقف على الأرجح، وأن وقف إطلاق النار سيُستأنف عند الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.
المصدر: AP
انفجارات قوية في منطقة غلاف غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجارات قوية في منطقة غلاف غزة، قالت إنها ناجمة عن غارات ينفذها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.
المصدر: AP
مستوطنون يضرمون النار في مركبتين شمال رام الله
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مستوطنين أقدموا ليلًا على إحراق مركبتين في قرية عطارة شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.
ترامب: أبرمنا صفقة وعلى حماس التصرف جيدًا وإلا سيتم القضاء عليها
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجنود الإسرائيليين تعرّضوا لهجوم في قطاع غزة، وبموجب ذلك لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم. ووصف القصف الإسرائيلي بأنه "ليس خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشدداً على أن الجنود "تعرّضوا لهجوم ودافعوا عن أنفسهم".
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت صفقة، وحذّر من أن على حركة حماس أن "تتصرّف جيداً وإلا سيتم القضاء عليها".
المصدر: AP
كتائب القسام تعلن انتشال جثتي رهينتين إسرائيليتين في غزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من انتشال جثتي الرهينتين الإسرائيليتين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات بحث في قطاع غزة.
حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق النار وتتهم إسرائيل بانتهاك اتفاق غزة
نفت حركة حماس أي علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة إن "القصف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مناطق من قطاع غزة يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاق"، مشيرة إلى أن "الهجوم الأخير يأتي امتداداً لخروقات متكررة خلال الأيام الماضية أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين واستمرار إغلاق معبر رفح، ما يعكس إصرار إسرائيل على تقويض الاتفاق ومحاولة إفشاله".
ودعت حماس الوسطاء الضامنين للاتفاق إلى "التحرك الفوري للضغط على إسرائيل ووقف تصعيدها ضد المدنيين وإلزامها ببنود وقف إطلاق النار".
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب قطاع غزة، موضحاً في بيان أن الجندي يونا إفرايم فيلدباوم البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً سقط في القتال يوم الثلاثاء.
ترامب: الغارات الإسرائيلية على غزة "لن تقوّض وقف إطلاق النار"
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على إسرائيل أن تردّ على مقتل أي من جنودها في قطاع غزة، مشدداً في الوقت نفسه على أن وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين لن يتأثر بهذه الحوادث.
وقال ترامب للصحافيين إن عناصر من حركة حماس قتلوا جندياً إسرائيلياً، مضيفاً أن ردّ إسرائيل "مبرّر" وأنه "يجب عليها أن تردّ".
عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على غزة
مصادر طبية في مستشفيات غزة بمقتل أكثر من ستين فلسطينياً، بينهم أطفال، وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق متفرقة من القطاع.