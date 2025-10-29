مؤسس "بن آند جيري" يعلن عزمه إطلاق آيس كريم مستقل بنكهة البطيخ دعمًا لفلسطين بعد رفض "يونيليفر"

أعلن بن كوهين، المؤسس المشارك لشركة "بن آند جيري" للآيس كريم، عزمه إطلاق نكهة جديدة بشكل مستقل، بعد أن منعته الشركة الأم "يونيليفر" من إصدارها، إذ صُممت للتعبير عن "التضامن مع فلسطين".

اعلان اعلان

وتأتي هذه الخطوة لتمثل فصلًا جديدًا في سلسلة الخلافات المتواصلة بين العلامة التجارية والشركة الأم البريطانية العملاقة، والتي تتصدر دعم القضية الفلسطينية قائمة أسبابها.

ففي وقت سابق من شهر مايو/ أيار الماضي، كانت قد وردت أنباء عن احتمال انفصال الشركتين، وذلك إثر اشتداد الخلاف بينهما بعد أن وصف مجلس إدارة شركة الآيس كريم الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "إبادة جماعية"، وهو التوصيف الذي لم ترض عنه "يونيليفر".

وقد تطور الموقف بشكل أكبر في سبتمبر/ أيلول الماضي عندما أعلن جيري غرينفيلد، الشريك المؤسس الآخر للعلامة، استقالته من الشركة، محمّلاً "يونيليفر" مسؤولية ما وصفه بـ"إسكات" العلامة التجارية ومنعها من التعبير عن دعمها للقضايا الاجتماعية.

وكان كوهين قد علّق على استقالة شريكه بالقول: "لدى جيري قلب كبير، وهذا الصراع مع يونيليفر كان يؤلمه جدًا"، مضيفًا في حديثه لـ"بي بي سي": "أما أنا فقلبي يدفعني للاستمرار في العمل داخل الشركة للدفاع عن استقلاليتها، حتى تتمكن من تحقيق مهمتها الاجتماعية والحفاظ على القيم التي تأسست عليها طوال أكثر من 40 عامًا".

جذور الأزمة

وتعود جذور الأزمة بين مجلس إدارة "بن آند جيري" والشركة الأم إلى عام 2021، عندما أعلنت الأولى قرارها التوقف عن بيع منتجاتها في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقد ردت "يونيليفر" على هذا القرار من خلال بيع الفرع الإسرائيلي للشركة لشركة مرخّصة محلية تُدعى "بين آند بيست"، مما سمح باستمرار بيع منتجات الآيس كريم في المستوطنات.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "بينز آند بيست" كانت قد أُنشئت أساسًا في عام 2016 لدعم المرشح الرئاسي الأمريكي السابق بيرني ساندرز، عبر إطلاق نكهة خاصة حملت اسم "Bernie’s Back".

آيس كريم بنكهة البطيخ

والآن، يعمل كوهين على تحقيق خطوة جديدة من خلال إطلاق سلسلة شخصية مستقلة من النكهات التي تسلط الضوء على القضايا التي لم يُسمح لـ"بن آند جيري" بمعالجتها علنًا بسبب القيود التي تفرضها "يونيليفر".

وقد ظهر كوهين مؤخرًا في مقطع فيديو على إنستغرام وعد فيه بصنع آيس كريم بنكهة البطيخ، داعيًا متابعيه إلى اقتراح أسماء للمنتج والمكونات التي ينبغي إضافتها.

ومن المعروف أن البطيخ أصبح رمزًا للتضامن مع فلسطين، وذلك لأنه يجمع الألوان الأربعة للعلم الفلسطيني: الأحمر والأخضر والأسود والأبيض.

وأوضح كوهين أن شركته مُنعت من قبل "يونيليفر" من صناعة هذا المنتج، قائلاً: "أنا الآن أفعل ما لم يتمكنوا هم من فعله. أصنع آيس كريم بنكهة البطيخ يدعو إلى السلام الدائم في فلسطين وإصلاح الأضرار التي لحقت بها".