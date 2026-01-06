رئيسة وزراء الدنمارك تحذر: أي تحرك عسكري أمريكي تجاه غرينلاند سيعني نهاية حلف "الناتو"

أعربت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، اليوم الاثنين، عن اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد بشأن رغبته في السيطرة على غرينلاند، مؤكدة أن موقف كل من الدنمارك والجزيرة واضح ويرفض هذا الطموح.

وقالت فريدريكسن لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية: "أعتقد أنه يجب أخذ الرئيس ترامب على محمل الجد عندما يقول إنه يريد غرينلاند"، مضيفة أن موقف الدنمارك واضح، وأن غرينلاند بدورها كررت رفضها أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

وحذّرت رئيسة الوزراء من تبعات أي تحرك عسكري أمريكي تجاه دولة أخرى عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلة: "إذا اختارت الولايات المتحدة شن هجوم عسكري على دولة أخرى عضو في الناتو، فسينتهي كل شيء، بما في ذلك الحلف والنظام الأمني القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. سأفعل كل ما في وسعي لمنع حدوث ذلك".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن دعا ترامب إلى ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، في خطوة قوبلت بإدانة دولية واسعة.

وردّ رئيس وزراء الجزيرة التابعة للدنمارك والمتمتعة بالحكم الذاتي ،ينس فريدريك نيلسن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا يكفي.. لا مزيد من الضغوط، لا مزيد من التلميحات، لا مزيد من أوهام الضم".

وأضاف: "نحن منفتحون على الحوار والمناقشات، لكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الصحيحة وبما يتوافق مع القانون الدولي".

وتحتوي غرينلاند على معادن أرضية نادرة، كما أن ذوبان الجليد القطبي يفتح طرق ملاحة جديدة قد تلعب دوراً في الأمن والاستراتيجية الدولية.

وأعاد التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو، تجدد المخاوف بشأن غرينلاند، والتي أكد الرئيس ترامب مرارًا عزمه على ضمها.

وقال ترامب للصحافيين أثناء عودته إلى واشنطن: "نحتاج إلى غرينلاند من منظور الأمن القومي، والدنمارك لن تتمكن من الاهتمام بذلك".

من جانبه، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن "وحدهما غرينلاند ومملكة الدنمارك" يمكنهما تقرير مصير الجزيرة، وهي مواقف عكستها تصريحات صدرت كذلك عن قادة فنلندا والسويد والنروج.

أما الناطق باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، فأكد لقناة "تي إف1" التلفزيونية أنه "لا يمكن تغيير الحدود بالقوة"، معربًا عن تضامن بلاده مع الدنمارك.

وتأتي هذه التطورات بعدما أثارت كايتي ميلر غضبًا واسعًا، عندما نشرت صورة لغرينلاند بألوان العلم الأمريكي أرفقتها بكلمة "قريبًا".