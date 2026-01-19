بعد اختطاف دام أشهر.. الداخلية السورية تُعلن العثور على منتج مسلسل "باب الحارة"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الإثنين، عن العثور على المنتج التلفزيوني المعروف وعضو مجلس الشعب السابق محمد قبنض، إلى جانب مخطوف آخر يُدعى حمزة اللحام، بعد عملية بحث مكثفة استمرت أشهر.

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وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن وحدات الأمن الداخلي تمكّنت، "بفضل الجهود المكثفة والمتابعة الحثيثة"، من تحديد مكان وجود المخطوفين وتأمينهما "أصولاً"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لملاحقة باقي أفراد الخلية التي تقف وراء ما وصفته بـ"الجريمة النكراء".

وكان محمد قبنض قد اختُطف في 17 سبتمبر 2025 أمام مقر شركته في ضاحية قدسيا بدمشق، حين اقتربت منه سيارتان واندفع منهما أشخاص "ينتحلون صفة الأمن العام" واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ونقل نجله أيهم قبنض، في منشور على "فيسبوك" حينها، تفاصيل دقيقة عن الحادثة، مؤكداً أن العائلة تواصلت فوراً مع الجهات الأمنية، لكنها لم تتلقَّ أي معلومات واضحة عن مصيره.

وفي أول تعليق له اليوم الاثنين، نشر أيهم على صفحته في فيسبوك مشهدًا تمثيليًّا من مسلسل "عيلة الملك" يحاكي ظروف تحرير رهائن من أحد السجون، معلّقاً: "من وقت ما صورناه وأنا شايف الحجي فيه".

وفي أول رد رسمي آنذاك، نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي حول "توقيف" قبنض، مؤكدة أن ما جرى هو "عملية اختطاف نفذتها عصابة إجرامية تنتحل صفة أمنية".

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، لوكالة الأنباء السورية (سانا): "الوزارة لا تُقدِم على توقيف أي شخص خارج الإطار القانوني"، موضحاً أن الهدف من الخطف كان "ابتزاز ذويه مالياً وتشويه صورة الوزارة".

تعقيدات التحقيق واتهامات زائفة

أشارت الوزارة في بيانها الجديد إلى أن التحقيق في القضية واجه "صعوبات جمة" بسبب محاولات "بعض المحرضين" حرف مساره عبر اتهام الدولة السورية بإخفاء قبنض، وهو ما أدى – بحسب البيان – إلى "ضعف التعاون والتنسيق مع الفريق المختص"، وبالتالي تأخير التقدم في البحث.

وشدّدت الوزارة على "حرصها الدائم على حماية المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم"، مؤكدة أنها "لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع واستقراره".

ودعت المواطنين إلى "التعاون الكامل مع الجهات الأمنية"، لما لذلك من "دور أساسي في حفظ الأمن العام، وتسريع كشف الجرائم، وضمان سلامة الجميع".

من هو محمد قبنض؟

ينحدر محمد قبنض من مدينة حلب، ويُعدّ من أبرز منتجي الدراما السورية خلال العقدين الماضيين. وقد أنتج عدداً كبيراً من المسلسلات التي حققت انتشاراً واسعاً في العالم العربي، أبرزها "باب الحارة".

ويملك شركة "قبنض للإنتاج والتوزيع الفني"، كما يشغل منصب المدير العام وشريك مؤسس في شركة "الأيهم الاستثمارية". وقد شغل مقعداً في مجلس الشعب السوري بين عامي 2016 و2020.