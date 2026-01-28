خلية تجسس إيرانية في تركيا.. أنقرة تفكك مجموعة خططت لتنفيذ اغتيالات واستهداف قاعدة للناتو

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، عن نجاح أجهزة الاستخبارات التركية والشرطة في تفكيك خلية تجسس إيرانية كانت تقوم بـ"أعمال استطلاع على قاعدة إنجرليك الجوية، وتخطط لتشكيل فرق اغتيال".

وأوضحت المعلومات أن عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات الوطنية والشرطة التركية شملت خمس محافظات، وتركزت في إسطنبول، وأسفرت عن اعتقال ستة مشتبه بهم.

ومن بين المعتقلين أصحاب شركات في قطاع الدفاع، إرهان إرجيلين وتانر أوزجان، ورجال أعمال في قطاع النسيج، جمال بياض ورمزي بياض، بالإضافة إلى أليجان كوت والمواطن الإيراني أشكان جلالي.

وتم وضع جميع المعتقلين الستة قيد الاحتجاز من قبل محكمة صلح الجزاء في إسطنبول بتهم "الحصول على أسرار الدولة لأغراض التجسس السياسي أو العسكري".

وكشف التحقيق أن ضباط استخبارات إيرانيين هما نجيب روستامي، المعروف بالاسم الرمزي "حاجي"، ومهدي يكي دهقان، المعروف باسم "دكتور"، قاما بقيادة الخلية التجسسية.

وكلف روستامي أليجان كوت، المقيم في مدينة فان، بالعثور على أشخاص لتصوير قاعدة إنجرليك الجوية وإعداد فيديوهات عنها.

وأشار التحقيق إلى أن أشكان جلالي كان يخطط لشحن طائرات مسيرة قتالية (UCAV) من تركيا إلى كل من جمهورية شمال قبرص التركية وإدارة قبرص اليونانية عبر شركتيه "بولاك روبوتيك" و"أريت إندستريز".

كما شارك جلالي وكوت في تدريب متخصص على الطائرات المسيرة القتالية في إيران خلال أغسطس وسبتمبر 2025، فيما سافر إرهان إرجيلين وتانر أوزجان إلى إيران في أكتوبر 2025 ولعبا دورًا في شحن الطائرات المسيرة إلى قبرص اليونانية، بحسب التحقيقات.

ويعتقد المحققون أن الخلية كانت تقوم بأعمال استطلاع مفصلة يمكن أن تُستخدم لتسهيل أعمال تخريب أو هجمات محددة أو اغتيالات.

وأكدت السلطات أن العملية نجحت في تحييد تهديد أمني محتمل قبل تنفيذ أي أعمال عدائية.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن تركيا تحافظ على علاقات اقتصادية وطاقة مع طهران، فإنها عضو في الناتو وتستضيف منشآت عسكرية غربية حيوية، بما في ذلك قاعدة إنجرليك.

وفي الأسابيع الأخيرة، دعا المسؤولون الأتراك إلى ضبط النفس مع تزايد مخاطر التصعيد الإقليمي.

وقد حذر وزير الخارجية، هاكان فيدان، من أي ضربات عسكرية على إيران، مشددًا على ضرورة الحلول الدبلوماسية ومؤكدًا أن طهران لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

كما كرر الرئيس رجب طيب أردوغان هذه الدعوات، محذرًا واشنطن وتل أبيب من أي خطوات قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع.