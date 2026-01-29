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وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا الجمعة بعد طرح أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حقوق النشر  Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
حقوق النشر Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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يتوقع أن تؤكد تركيا أيضًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة وربط البنى التحتية للنقل، بما في ذلك مراكز التجارة الحدودية.

يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا يوم الجمعة، بعد أن طرحت أنقرة وساطتها بين طهران وواشنطن في ظل تهديد الولايات المتحدة بشن ضربة عسكرية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد به مصدر في الخارجية التركية لوكالة فرانس برس.

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وقال المصدر، الخميس، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "سيجدد معارضة تركيا لأي تدخل عسكري ضد إيران، مشددًا على مخاطر خطوة من هذا النوع على المنطقة والعالم"، مؤكدًا أن "تركيا مستعدة للمساهمة في التوصل إلى حل التوترات الراهنة عبر الحوار".

وأوضح المصدر أن تركيا تدرس خطط طوارئ على طول حدودها في حال تعرضت إيران لهجوم من الولايات المتحدة وأضاف: "إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران وسقط النظام، تخطط تركيا لاتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الأمن على الحدود".

وكان فيدان قد أجرى محادثة هاتفية مع عراقجي، يوم الأربعاء، بشأن الجهود المبذولة لخفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وذلك وفقاً لمصدر في وزارة الخارجية التركية.

وأتى ذلك بعد أن صرّح وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده لا تجري محادثات مباشرة مع أمريكا، بل تتواصل مع دول تعمل كوسيط.

وفي وقت سابق، أعربت أنقرة عن رغبتها في حل الخلاف عبر التفاوض وقال فيدان: "نعارض أي عملية عسكرية على الإطلاق في إيران، ونعتقد أن إيران يجب أن تكون قادرة على حل مشاكلها بنفسها"، معتبراً أن الاحتجاجات ليست "انتفاضة ضد النظام" بل مظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية في البلاد.

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام تركية أنه من المتوقع أن تشدد أنقرة، خلال الاجتماع المرتقب مع عراقجي، إلى جانب خفض التوتر العسكري، على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بشكل أكبر من خلال آليات مثل مجلس التعاون رفيع المستوى الذي أُنشئ عام 2014، والدعوة إلى تكثيف الجهود المشتركة بما يتماشى مع هدف زيادة حجم التجارة الثنائية مع طهران إلى 30 مليار دولار.

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ويتوقع أن تؤكد تركيا أيضًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة وربط البنى التحتية للنقل، بما في ذلك مراكز التجارة الحدودية.

وأضافت التقارير التركية أن "بالنظر إلى الدور الذي لعبه فرع حزب العمال الكردستاني في إيران، PKK/PJAK، في الاضطرابات الأخيرة، من المتوقع أن تؤكد تركيا على أن الحوادث الأخيرة أظهرت الحاجة الملحة لتحييد PJAK بشكل كامل لضمان أمن إيران".

وقبل أسبوعين، اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهازالموساد الإسرائيلي بالاستفادة من الاحتجاجات الجارية في إيران لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن إسرائيل تستغل التحديات الاقتصادية والاضطرابات الداخلية لتعميق الانقسامات في البلاد.

وقال فيدان في مقابلة مع التلفزيون التركي: "الموساد لا يخفي هذا، إنهم يدعون الشعب الإيراني للنهوض ضد النظام عبر الإنترنت وحسابات تويتر".

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