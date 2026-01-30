نشر مقاتلات إف-16 ودعم عسكري شامل: تركيا تعزز نفوذها في الصومال

نشرت تركيا ثلاث طائرات مقاتلة من طراز F-16 في العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب ما أوروده موقع "ميدل إيست أي/Middle East Eye".

وقال مسؤولون صوماليون مطلعون على العملية إن تركيا كانت تعمل منذ عدة أشهر على تجهيز منشأة خاصة لاستقبال الطائرات، حيث عمل مهندسون أتراك في مطار مقديشو الدولي لإعداد الموقع. وأظهرت صور الأقمار الصناعية بناء حظائر جديدة بالمطار منذ سبتمبر/أيلول الماضي، في حين تشير رحلات الشحن التركية الأخيرة إلى نقل قطع الغيار والذخائر.

وقال مصدر مطلع لموقع "ميدل إيست أي" إن تمركز الطائرات يُعد تمهيدًا لخطط تركيا لإرسال منصة استكشاف نفطية إلى الصومال، المقرر أن تبدأ الحفر قبالة الساحل لاحقًا هذا العام، إلى جانب مشروع إنشاء ميناء فضائي شمال مقديشو، في إطار جهود أنقرة لتعزيز نفوذها الاستراتيجي والاقتصادي في البلاد.

دعم عسكري تركي

ورغم أن وزارة الدفاع التركية لم تصدر تعليقًا رسميًا بشأن الموضوع، أفادت مصادر بالوزارة لوسائل الإعلام المحلية يوم الخميس أن أنقرة تحتفظ بقيادة جوية في الصومال.

وأضافت المصادر أن "القيادة الجوية وقوة المهام الصومالية-التركية المتمركزة في الصومال تواصلان دعم قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب عبر المساعدات العسكرية والتدريب والإرشاد الاستشاري."

ودعمت تركيا الصومال في مواجهة جماعة الشباب المسلحة، التي لا تزال تسيطر على مساحات واسعة. وتؤكد تركيا دعمها الكامل لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية في ظل التوترات الأخيرة في القرن الأفريقي واعتراف إسرائيل بإقليم صوماليلاند.

وقال بيان صدر بعد أول اجتماع للمجلس الوطني للأمن لعام 2026، وهو أعلى هيئة تشرف على الشؤون الدفاعية في البلاد، : "تم التأكيد على دعم تركيا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأكد على أن تركيا ستواصل تعزيز روابط الأخوة بالوقوف إلى جانب الشعب الصومالي في مواجهة المنظمات الإرهابية."

تعزيز القدرات العسكرية الصومالية

في سياق متصل، عين مجلس وزراء الصومال العميد إبراهيم محمد محمد قائدًا جديدًا للجيش الوطني، وهو ضابط حاصل على شهادة ماجستير من جامعة تركية، وتلقى تدريبات عسكرية متنوعة في الأكاديمية الدفاعية التركية.

كما تشمل التعزيزات التركية في الصومال طائرات مسيرة مسلحة مثل TB2 بيرقدار وأكينجي، بالإضافة إلى ثلاث طائرات هليكوبتر هجومية من طراز T129 أتاك نُشرت في يونيو الماضي.

وفي فبراير 2024، سلمت تركيا طائرتي هليكوبتر للخدمة العامة إلى البحرية الصومالية، ضمن اتفاقية دفاعية شاملة تشمل دعم إنشاء قوة بحرية محلية.

ومنذ عام 2011، كثفت تركيا استثماراتها في الصومال، عبر إنشاء أكبر سفارة تركية في العالم بمقديشو، وتقديم مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها مليار دولار لمواجهة الجفاف.

كما تدير تركيا قاعدة عسكرية كبيرة في العاصمة، وتشرف على إدارة مطار المدينة ومينائها، فضلاً عن تدريب نحو ثلث الجيش الصومالي في تركيا أو في قاعدة "ترك سوم" بمقديشو.