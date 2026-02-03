Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
وارسو تعلن اعتقال مسؤول في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لروسيا

مبنى وزارة الدفاع في وارسو
مبنى وزارة الدفاع في وارسو
حقوق النشر Euronews/Paweł Głogowski
بقلم: Glogowski Pawel & يورونيوز
نشرت في
بحسب المحققين، فتح ملف القضية منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن توفر الأدلة التي جمعها جهاز مكافحة التجسس "أساسًا قويًا" لتوجيه الاتهامات.

ألقت أجهزة الاستخبارات البولندية القبض على مسؤول يُشتبه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا داخل مقر وزارة الدفاع، بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العملية جرت حوالي الساعة الثامنة صباحًا في شارع نيبودليغوتشي في وارسو، حيث اقتاد ضباط جهاز مكافحة التجسس العسكري (SKW) الرجل من داخل مبنى الوزارة بدعم من الشرطة العسكرية.

وكان الرجل يعمل في إدارة الاستراتيجية والتخطيط الدفاعي منذ أكثر من 30 عامًا، وفق ما نقلت صحيفة "أونيت".

مزاعم بالتعاون مع مخابرات أجنبية

وفي ذات السياق، أكد مكتب المدعي العام وجهاز مكافحة التجسس العسكري (SKW) رسميًا استمرار التحقيقات، حيث يتم استجواب المعتقل من قبل شعبة الشؤون العسكرية الثامنة التابعة لمكتب المدعي العام في وارسو.

وبحسب المحققين، فتح ملف القضية منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن توفر الأدلة التي جمعها جهاز مكافحة التجسس "أساسًا قويًا" لتوجيه الاتهامات.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرجل كان على اتصال مباشر بأشخاص تم تحديدهم كممثلين للأجهزة الاستخباراتية الروسية، في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل الأدلة.

وتكتسب القضية أهمية خاصة لأمن بولندا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل الحرب في أوكرانيا وتزايد نشاط أجهزة الاستخبارات الروسية في أوروبا.

وترى بولندا، العضو الفاعل في الحلف، والتي تقع على الجناح الشرقي، في مثل هذه الحوادث تهديدًا محتملًا لأمنها العملياتي والاستراتيجي، خاصة مع استمرار الاستثمار في مشتريات الأسلحة عبر أداة SAFE.

ولم تصدر روسيا أي تصريحات رسمية حتى الآن، ولم يرد ممثلو سفارتها في وارسو على طلبات التعليق.

وأكدت السلطات البولندية استمرار التحقيق، مع احتمال إجراء مزيد من الاعتقالات أو توجيه لوائح اتهام رسمية في الأسابيع المقبلة.

