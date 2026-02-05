Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

أسرار الدقائق الأخيرة: الصندوق الأسود يكشف السيناريو المرعب لسقوط طائرة رئيس أركان ليبيا

الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد، رئيس أركان الجيش الليبي، يلتقط صورة في طرابلس، ليبيا، 3 أكتوبر 2022. (أ ف ب/ يوسف مراد، ملف)
الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد، رئيس أركان الجيش الليبي، يلتقط صورة في طرابلس، ليبيا، 3 أكتوبر 2022. (أ ف ب/ يوسف مراد، ملف) حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلًا عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، بأن تسجيلات محادثات الطيارين داخل قمرة القيادة أظهرت حدوث أعطال في مولّدين كهربائيين على متن الطائرة.

كشفت السلطات التركية، عن محتوى محادثات الطيارين المسجلة في الصندوق الأسود للطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ومرافقيه، أثناء عودتهم من رحلة رسمية من العاصمة التركية أنقرة، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

اعلان
اعلان

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلاً عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، بأن تسجيلات محادثات الطيارين في قمرة القيادة أظهرت وجود أعطال في مولدين كهربائيين بالطائرة.

وأوضح الوزير أن الطائرة كانت على اتصال دائم ببرج المراقبة قبل وبعد مكالمة الطوارئ، وأن الطيارين طلبا العودة إلى المطار مستخدمين نداء الطوارئ الخاص بالطيران، مضيفًا أنه تم توجيه الطائرة يدويًا بسبب توقف كامل في أنظمة الطائرة.

وأشار أورال أوغلو إلى أن جهاز تسجيل الصوت أظهر أنه بعد دقيقتين من الإقلاع، أفاد الطياران بتعطل المولد الثاني، وتلاه بعد ثوانٍ تعطل المولد الثالث، دون أي معلومات عن المولد الأول. واستمرت محادثات الطيارين لفترة قصيرة، ثم عاد النظام للعمل مؤقتًا وتم التواصل مع برج المراقبة في المطار.

رئيس الأركان التركي يمينًا مع رئيس الأركان الليبي الجنرال محمد علي أحمد الحداد خلال لقائهما في أنقرة، تركيا، 23 ديسمبر 2025. (وزارة الدفاع التركية عبر وكالة أسوشيتد برس)
رئيس الأركان التركي يمينًا مع رئيس الأركان الليبي الجنرال محمد علي أحمد الحداد خلال لقائهما في أنقرة، تركيا، 23 ديسمبر 2025. (وزارة الدفاع التركية عبر وكالة أسوشيتد برس) Turkish Defence Ministry/AP

وبحسب الوزير، ظل الاتصال بالطائرة مستمراً حتى الساعة 20:27 بالتوقيت المحلي، بعد إقلاعها في الساعة 20:17، قبل أن تختفي عن الرادار وتحطّم في الدقيقة 37.

وأكد الوزير أن القرار النهائي بشأن سبب الحادث سيُتخذ بناءً على نتائج التحقيق القضائي وتقارير الخبراء.

Related

وأدى الحادث إلى وفاة الحداد وأربعة من مساعديه، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم، وذلك عقب زيارة رسمية إلى أنقرة.

صلاة الجنازة على الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد، التابوت إلى اليسار، في مصراتة، ليبيا، الأحد 28 ديسمبر 2025
صلاة الجنازة على الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد، التابوت إلى اليسار، في مصراتة، ليبيا، الأحد 28 ديسمبر 2025 AP Photo

وكشف تقرير فني أولي، صدر في يناير الماضي، أن الطائرة، كانت في حالة فنية سليمة، وعملت محركاتها بكامل طاقتها عند ارتطامها بسفح تل في تركيا يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأُشير إلى أن الطائرة من طراز "فالكون 50"، وعُثر على الصندوق الأسود بعد يوم من الحادث، وتم إرساله إلى المملكة المتحدة لتحليل بياناته، بناءً على طلب مشترك من حكومة الوفاق الليبية والسلطات التركية.

وأوضح التقرير أن الطائرة اصطدمت بسفح تل على ارتفاع 1252 متراً، بينما كانت محركاتها تعمل بأقصى سرعة، ما أدى إلى توليد طاقة حركية هائلة لم تستطع التضاريس الصخرية امتصاصها، الأمر الذي تسبب في تناثر الحطام على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع.

ورغم انتشار لقطات من كاميرات مراقبة بثتها وسائل الإعلام المحلية أظهرت وميضاً مفاجئاً في السماء في ليلة الحادث، بدا وكأنه ناجم عن انفجار، نفى التقرير الفني حدوث أي انفجار قبل ارتطام الطائرة. وأكد أن الوميض كان نتيجة قوة الاصطدام مع الأرض.

يُعد الفريق محمد الحداد أحد أبرز القادة العسكريين في غرب ليبيا، ولعب دوراً محورياً في جهود الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات العسكرية منذ عام 2020، كما كان أحد العناصر الأساسية في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، التي تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية في بلد يعاني انقسامات سياسية وأمنية منذ عام 2014.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

كواليس "إنقاذ" مفاوضات أمريكا وإيران: دول المنطقة تتحرك.. ورسالة مهمة تصل إلى إسرائيل

إنقاذ دببة السويد البنية من الانقراض فهل تعيد مواسم الصيد خطر زوالها؟

عملية أمنية واسعة في مدينة الزاوية عقب اشتباكات قرب أكبر مصفاة نفط في ليبيا