رافعين صور والده والأعلام الخضراء.. آلاف الليبيين يشيعون سيف الإسلام القذافي

احتشد الآلاف يوم الجمعة 6 شباط/فبراير في شمال غرب ليبيا للمشاركة في جنازة سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي قتل في وقت سابق من هذا الأسبوع. وحمل المشيعون نعشه في بلدة بني وليد، الواقعة على بعد 146 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس، ورفعوا صورا كبيرة له ولوالده، فيما لوح الحشد بأعلام خضراء، وهو علم ليبيا الرسمي بين عامي 1977 و2011 خلال حكم القذافي الذي استمر أكثر من 40 عاما قبل الإطاحة به عام 2011.

ومع انطلاق موكب الجنازة وتزايد أعداد الحشود، قام عدد صغير من أنصاره بأخذ النعش، حيث أدوا لاحقا صلاة الجنازة وواروه الثرى.

ليبيون يسيرون لحضور جنازة سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حاملين صورة والده في مدينة بني وليد، ليبيا، الجمعة 6 فبراير/شباط 2026. Yousef Murad/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

تفاصيل الاغتيال والتحقيق

قالت النيابة العامة الليبية إن سيف الإسلام، البالغ 53 عاما، قتل يوم الثلاثاء داخل منزله في بلدة الزنتان، الواقعة على بعد 136 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس. وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه قتل رميا بالرصاص، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي بيان لاحق، قال الفريق السياسي للقذافي إن أربعة رجال ملثمين اقتحموا منزله وعطلوا كاميرات المراقبة، وقتلوه في عملية وصفتها بـ"اغتيال جبان وغادر".

ليبيون يسيرون لحضور جنازة سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في مدينة بني وليد، ليبيا، الجمعة 6 فبراير/شباط 2026. AP Photo

من الاعتقال إلى العفو

كان سيف الإسلام قد اعتقل على يد مقاتلين في الزنتان في أواخر عام 2011 أثناء محاولته الفرار إلى النيجر. وأطلق سراحه في حزيران/يونيو 2017 بعد أن منحته إحدى الحكومات الليبية المتنافسة عفوا.

رسالة تعزية من المنفى

كتب شقيقه محمد القذافي، المقيم في المنفى خارج ليبيا، في منشور على فيسبوك: "ألم الفقد يثقل قلبي، ويشتد لأني لا أستطيع توديعه من داخل وطني، ألم لا تخفف منه الكلمات". وأضاف أن عزاءه يكمن في أن "أبناء الوطن الأوفياء يقومون بواجبهم وسيمنحونه وداعا يليق بمكانته".

ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي، غرقت ليبيا في حالة من الفوضى والانقسام، حيث انقسمت الدولة الغنية بالنفط بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، بدعم من مجموعات مسلحة وجهات أجنبية.

سيف الإسلام والعقوبات الدولية

يعد سيف الإسلام الابن الثاني للقذافي، وكان ينظر إليه باعتباره الوجه الإصلاحي للنظام، وعمل قبل عام 2011 على تحسين علاقات ليبيا مع دول غربية. وفرضت الأمم المتحدة عليه عقوبات شملت حظر سفر وتجميد أصول بسبب تصريحاته العلنية التحريضية خلال انتفاضة 2011، كما وجهت المحكمة الجنائية الدولية له اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على صلة بتلك الأحداث.

محاولات عودة إلى المشهد السياسي

في تموز/يوليو 2021، قال سيف الإسلام في مقابلة صحافية إنه يفكر في العودة إلى المشهد السياسي الليبي بعد عقد من الغياب، انتقد خلاله قادة البلاد الجدد وأشار إلى تدهور الأوضاع المعيشية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في خطوة أثارت جدلا واسعا واعتراض قوى مناهضة للقذافي في شرق وغرب البلاد. واستبعدته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أن الانتخابات لم تجر أساسا بسبب الخلافات بين الإدارات المتنافسة والجماعات المسلحة.