صور أقمار اصطناعية ترصد نشاطًا في منشآت الصواريخ والنووي: ما الذي يجري تحت الأرض في إيران؟

أظهر تحليل لصور أقمار صناعية أجرته "نيويورك تايمز" أن إيران أعادت إصلاح عدد كبير من منشآت الصواريخ الباليستية التي تضررت في ضربات نفذت العام الماضي، في حين اقتصرت أعمال الإصلاح في مواقع نووية رئيسية على خطوات محدودة، رغم تعرضها لهجمات من إسرائيل والولايات المتحدة.

ويعكس هذا التفاوت في وتيرة إعادة التأهيل مؤشرات واضحة على أولويات إيران العسكرية، في وقت تحشد فيه الولايات المتحدة قوات بالقرب من إيران، ويبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات عسكرية جديدة. وتشير تقديرات إلى أن أي هجوم أميركي محتمل قد يدفع إيران إلى الرد عبر إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل وأصول أميركية في المنطقة.

تُظهر هذه الصورة الملتقطة بالأقمار الصناعية الأنقاض قبل بناء سقف فوقها في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية الإيراني خارج مدينة أصفهان، إيران، في 7 ديسمبر 2025 AP Photo

نطاق الضربات وأعمال البناء

التحليل شمل نحو عشرين موقعا تعرضت لضربات خلال نزاع استمر 12 يوما في حزيران/يونيو الماضي، واستهدف منشآت عسكرية ونووية داخل إيران. وأظهرت الصور وجود أعمال بناء في أكثر من نصف هذه المواقع.

ويشير خبراء إلى أن صور الأقمار الصناعية لا تتيح سوى رؤية الأنشطة فوق الأرض، ما يجعل من الصعب تحديد الحجم الحقيقي لأعمال الإصلاح أو ما يجري داخل المنشآت المتضررة.

الصواريخ في صدارة الأولويات

تظهر الصور أن عمليات إصلاح منشآت الصواريخ بدأت بعد فترة قصيرة من الضربات، ما يشير إلى أن إيران جعلت من إعادة تشغيل خطوط إنتاج الصواريخ أولوية عاجلة.

ويرى خبراء أن تهديد إسرائيل والقواعد الأميركية وحلفائها في المنطقة بهجمات صاروخية يمثل أحد الخيارات المحدودة المتاحة أمام إيران لردع تكرار الضربات على منشآتها النووية.

بطء واضح في إصلاح المنشآت النووية

في المقابل، تبين صور المواقع النووية الرئيسية أن أعمال الإصلاح اقتصرت على خطوات جزئية وجهود تحصين، ولم تشهد تسارعا ملحوظا إلا في الأشهر الأخيرة.

ولا تفيد التقديرات الغربية والإسرائيلية بوجود دلائل قوية على أن إيران أحرزت تقدما كبيرا في استعادة قدرتها على تخصيب الوقود النووي أو تصنيع رأس نووي.

تُظهر هذه الصورة الملتقطة بالأقمار الصناعية من شركة بلانيت لابز بي بي سي موقع نطنز الإيراني لتخصيب اليورانيوم في 3 ديسمبر 2025. AP Photo

إعادة تأهيل واسعة لبرنامج الصواريخ

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" أظهرت صور حديثة تنفيذ أعمال إصلاح خلال الأشهر الماضية في أكثر من اثنتي عشرة منشأة صواريخ، من بينها مواقع إنتاج. وتشير تقييمات استخباراتية إلى أن إيران أعادت إلى حد كبير بناء برنامجها للصواريخ الباليستية منذ ضربات حزيران/يونيو.

ويبرز موقع شاهرود لاختبار الصواريخ بوصفه أحد أسرع المنشآت التي جرى إعادة تأهيلها، مع مؤشرات على عودته إلى العمل خلال أشهر قليلة. ولاحظ محللون أن الطرق داخل الموقع أزيلت عنها الثلوج بسرعة خلال فصل الشتاء، كما ذابت الثلوج عن أسطح المباني، ما يشير إلى نشاط مستمر.

وتعد شاهرود أكبر وأحدث منشأة لإنتاج الصواريخ ذات الوقود الصلب في إيران.

حالة منشآت التخصيب الرئيسية

رغم إعلان البيت الأبيض أن الضربات أدت إلى أضرار كبيرة في البرنامج النووي الإيراني، يقول خبراء إن منشآت التخصيب الثلاث الرئيسية في إيران، وهي أصفهان ونطنز وفوردو، تبدو غير عاملة حتى الآن.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، أقامت إيران أسقفا فوق منشآت اثنتين، ما يعقد عملية تقييم ما إذا كانت أعمال إعادة بناء تجري داخلها. ويرجح أن يكون الهدف إخفاء الأنشطة عن الرصد الجوي، فيما لا تزال أضرار واسعة فوق الأرض ظاهرة.

نطنز وأصفهان والأنفاق القريبة

في مجمع نطنز النووي، الواقع على بعد نحو 140 ميلا جنوب طهران، جرى تغطية مبنى متضرر بسقف أبيض بعد أن كانت الأضرار واضحة في وقت سابق. وقد جرى تحديد المبنى على أنه منشأة تخصيب الوقود التجريبية.

أما في مجمع أصفهان النووي، فقد دمرت الضربات عدة مبان فوق الأرض، من بينها منشآت تحويل اليورانيوم. وتظهر صور حديثة مباني مدمرة جرى تغطيتها بأسقف.

وبالقرب من هذه المواقع، ركبت حواجز جديدة عند مداخل مجمع أنفاق جبلي يعتقد أنه قد يستخدم لأغراض تخصيب سرية، كما جرى تعزيز مداخل أنفاق في موقع تحت الأرض يعرف باسم جبل بيكاكس قرب نطنز.

نشاط محدود ومخزون قائم

يرى مختصون أن الأنشطة التي رصدت حول المواقع النووية حتى وقت قريب ركزت على تقييم الأضرار وتثبيت المنشآت، مثل إزالة الأنقاض وملء الحفر، من دون مؤشرات على جهود واسعة لإخراج معدات.

ورغم ذلك، لا تزال إيران تمتلك مخزونا من اليورانيوم المخصب. وتشير تقديرات استخباراتية أميركية وإسرائيلية إلى أن هذا المخزون المدفون في المواقع الثلاثة التي تعرضت للضرب في حزيران لا يزال في مكانه ولم يتعرض للتلف.

تحركات جديدة ومجمع بارشين

وأشار تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي، إلى زيادة في النشاط داخل مجمع أصفهان النووي، شملت دفن مداخل أنفاق بتربة جديدة، في خطوة فسرها خبراء على أنها إجراء احترازي تحسبا لهجوم محتمل.

وفي تطور آخر، أظهرت صور من مجمع بارشين العسكري جنوب شرق طهران تشييد حجرة أسطوانية كبيرة يبلغ طولها نحو 150 قدما. ولم يتعرض الموقع لهجوم في حزيران، لكنه كان هدفا لضربة إسرائيلية في عام 2024، كما جرى تحصينه بدفاعات من بينها مدفعية مضادة للطائرات.

ورغم عدم تحديد الغرض الدقيق من المنشأة الجديدة، تشير أعمال البناء إلى أهميتها الاستراتيجية ضمن البنية العسكرية الإيرانية.