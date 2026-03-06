لغز طيار أمريكي مفقود في البصرة.. عشائر عراقية تُقايض رأسه مقابل مكافأة بمليون دولار

تحركت جماعات مسلحة موالية لإيران وفصائل قبلية في جنوب العراق بسرعة للبحث عن طيار أمريكي مفقود محتمل في محافظة البصرة، وسط تقارير متضاربة حول سقوط طائرته. وأفادت مصادر محلية أن قبيلة الكَرّامشة عرضت مكافأة قدرها مليون دولار مقابل رأس الطيار.

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وقالت مصادر على تطبيق "تيليغرام" المرتبط بفصائل مسلحة، بما في ذلك مجموعة "أصحاب الكهف"، إن رسائل متداولة دعت أعضائها إلى العثور على موقع الطائرة المفقودة، مؤكدة على "تصفيته" إذا لم يتمكنوا من أخذه أسيرًا.

كما حثت الرسائل المجتمعات القبلية في البصرة على التعبئة والمساعدة في البحث عن ما وصفته بـ"الطيار الأمريكي الهارب".

وتأسست مجموعة "أصحاب الكهف" عام 2019 ولها سجل موثق في استهداف أهداف أمريكية باستخدام صواريخ وأجهزة متفجرة، ويعتقد المحللون أنها واجهة لمجموعة "عصائب أهل الحق"، إحدى أقوى الميليشيات المدعومة من إيران في العراق والمصنفة "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة.

وتقدر "عصائب أهل الحق"، المنظمة الأم لأصحاب الكهف، بـ10 آلاف مقاتل، وتدير ثلاث كتائب ضمن قوات الحشد الشعبي المعترف بها رسميًا. وشنت المجموعة أكثر من 6,000 هجوم على القوات الأمريكية والتحالف خلال العقدين الماضيين.

وكانت قيادة شرطة البصرة قد أكدت أنها أرسلت وحداتها للبحث عن "طيار أمريكي تحطمت طائرته ضمن حدود المحافظة ولم يتم العثور عليه بعد"، في تصريح لم يؤكد أو ينفِ تعرض الطائرة لإطلاق نار لكنه أكد وجود عملية بحث نشطة.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن النائب عن محافظة البصرة، عبد الأمير المياحي، قوله إن المعلومات الأولية تؤكد سقوط طائرة مقاتلة حربية في منطقة أبو صخير يُعتقد أنها أمريكية، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية سارعت للتوجه إلى مكان الحادث.

من جهتها، نفت الولايات المتحدة إسقاط أي طائرة فوق البصرة. وقال مسؤول أمريكي لقناة "الجزيرة" القطرية إن التقارير "مزيفة"، فيما أشار وزير الحرب بيت هيغستث إلى "حملة تضليل إيرانية".

ولم تقدم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تفسيرًا بديلًا للبحث أو سبب نشر الشرطة العراقية.

وقالت في منشور على منصة "إكس": "تنتشر شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإسقاط طائرة مقاتلة أمريكية فوق البصرة. هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول عربية وهي، السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية، عقب شن إسرائيل والولايات المتحدة عملية على طهران.

وتقول إيران إنها تستهدف ما تصفها بـ"المصالح الأمريكية" في هذه الدول. وفي الوقت نفسه، أطلقت طهران رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، أسفرت عن قتلى وجرحى، في إطار ردها على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية المتواصلة التي قتلت مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.