تصعيد جديد في القدس: إسرائيل تهدم منازل في بلدة سلوان وتُصدر إخطارات إخلاء تطال عائلات جديدة

شهدت مدينة القدس، اليوم الاثنين، عمليات هدم طالت عدداً من المنازل والمنشآت في بلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة لدى السكان بشأن تصاعد وتيرة الإخلاء القسري في المنطقة.

وبحسب ما أورده موقع الجزيرة نت، اقتحمت القوات الإسرائيلية حي البستان برفقة جرافات تابعة لبلدية المدينة، حيث أغلقت الطرق الرئيسية والفرعية، وشرعت بتنفيذ عمليات هدم وتجريف في المنطقة.

تفاصيل المنازل المستهدفة والإخطارات الجديدة

وأوضح الصحفي المقدسي باسم زيداني في تصريح "للجزيرة" أن عمليات الهدم شملت أربعة منازل تعود لكل من الأخوين نعيم وإبراهيم شحادة، والمواطن صالح أبو شافع، إضافة إلى منزل المسن أحمد العباسي "85 عاماً".

وأضاف أن الآليات نفذت كذلك أعمال هدم لسور وتجريف أراضٍ مملوكة لسكان الحي، إلى جانب تسليم إخطارات لثلاث عائلات بضرورة إخلاء منازلها حتى يوم السبت المقبل، تمهيداً لهدمها.

تراجع أعداد المنازل وتصاعد وتيرة الهدم

من جانبه، أشار فخري أبو ذياب إلى أن حي البستان كان يضم نحو 120 منزلاً قبل ما يقارب 15 عاماً، إلا أن هذا العدد انخفض إلى 66 منزلاً حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، بعد هدم 54 منزلاً، إضافة إلى عمليات الهدم الأخيرة.

وبيّن أن 37 منزلاً هُدمت منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً أن وتيرة هذه العمليات شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال العامين الأخيرين.

خلفيات المشروع والتبريرات الرسمية

وتستند السلطات الإسرائيلية في إجراءاتها إلى اعتبار حي البستان موقعاً ذا طابع تاريخي يُنسب إلى ما يُعرف بـ"بستان الملك داود"، وتسعى إلى دمجه ضمن مشروع "الحديقة القومية" الممتد من منطقة وادي حلوة المجاورة، والذي تديره جمعية العاد ضمن مشروع "مدينة داود".

وفي السياق ذاته، تصاعدت خلال الفترة الأخيرة أوامر مصادرة الأراضي في الحي، حيث سلّمت بلدية المدينة، في الأول والثامن عشر من يناير/كانون الثاني الماضي، إخطارات لعدد من أصحاب الأراضي، تفيد بنيتها مصادرة نحو 7 دونمات، بدعوى تطوير حدائق عامة وإنشاء مواقف سيارات.

ويؤكد سكان الحي أن هذه الأراضي تعود لهم وكانت تضم منازل أُزيلت سابقاً، في وقت تتسارع فيه التغييرات الميدانية داخل حي البستان، وسط مخاوف من تداعياتها على مستقبل السكان في المنطقة.