السعودية والأردن وقطر: الهجمات الإيرانية الآثمة تهدد استقرار المنطقة

عقدت في مدينة جدة اليوم اجتماعات دبلوماسية مكثفة على أعلى مستوى، جمعت قيادات السعودية والأردن وقطر في لقاء ثلاثي استثنائي، لبحث سبل احتواء التوتر المتصاعد في المنطقة إثر الهجمات الإيرانية المتكررة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وجمع اللقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

ووفقاً للإعلام السعودي، تم التأكيد أن استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة الأردن، واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيداًخطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

أمير قطر يلتقي ولي العهد

إلى ذلك، أعلن الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى، خلال زيارته اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الديوان الأميري، في بيان له نشر مساء اليوم، إن "الجانبين بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل خفض التصعيد، وآليات احتواء التوتر في ظل التطورات الراهنة، واستمرار العدوان الإيراني على دول الخليج".

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع هجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة على دول خليجية منذ 28 فبراير الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتقول طهران إن الهجمات تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، إلا أن تقارير رسمية تؤكد أنها تسببت بأضرار بمنشآت مدنية في عدد من دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبان سكنية.