لقاء نادر في بكين.. الرئيس الصيني يستقبل زعيمة المعارضة التايوانية وسط رسائل تهدئة متبادلة

في تطور لافت على صعيد العلاقات عبر مضيق تايوان، استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة في العاصمة بكين، زعيمة المعارضة التايوانية ورئيسة حزب كومينتانغ، تشنغ لي وون، في لقاء نادر حمل رسائل سياسية متبادلة بين الجانبين.

وخلال الاجتماع، عبّر شي جينبينغ عن ما وصفه بـ"الثقة التامة" في وحدة الشعبين الصيني والتايواني، مؤكداً أن مسار التقارب بين جانبي المضيق "لن يتغير" وأن تحقيق الوحدة "أمر لا مفر منه".

وتأتي هذه التصريحات في سياق تمسك بكين بموقفها التقليدي الذي يعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، مع التأكيد على أن أي مسار سياسي يجب أن ينتهي بإعادة توحيد الجزيرة مع البر الرئيسي.

من جانبها، شددت تشنغ لي وون على أهمية تجنب المواجهة العسكرية، داعية إلى تعزيز التعاون بين بكين وتايبيه.

وقالت إن على الطرفين "تجاوز الخلافات السياسية والسعي إلى حلول جذرية تمنع اندلاع الحرب"، مشيرة إلى إمكانية تحويل مضيق تايوان إلى نموذج عالمي لحل النزاعات بالطرق السلمية.

زيارة مثيرة للجدل داخل تايوان

تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيسة حزب كومينتانغ إلى الصين منذ نحو عقد، وقد أثارت جدلاً واسعاً داخل تايوان.

وواجهت تشنغ انتقادات من خصوم سياسيين، بل ومن داخل حزبها، حيث اتُهمت بتبني مواقف قريبة من بكين على حساب المصالح التايوانية.

رفع المتظاهرون شعارات قبل مغادرة رئيس حزب الكومينتانغ (KMT)، الحزب الوطني المعارض الرئيسي في تايوان، تشنغ لي وون، إلى الصين، خارج مطار تايبيه سونغشان في تايبيه، تايوان AP Photo

وقبل وصولها، أكدت أنها تسعى إلى "زرع بذور السلام"، في إشارة إلى رغبتها في تخفيف حدة التوتر المتصاعد بين الجانبين.

وبدأت تشنغ زيارتها من مدينة شنغهاي، قبل أن تتوجه إلى نانجينغ، حيث زارت ضريح الزعيم الثوري سون يات سين، في خطوة تحمل دلالات رمزية، كونه شخصية تحظى بإجماع تاريخي بين الصين وتايوان.

وأكدت لدى وصولها أن "جانبي مضيق تايوان ليسا محكومين بالحرب"، في رسالة تهدف إلى تهدئة المخاوف من تصعيد عسكري محتمل.

خلفية التوتر بين بكين وتايبيه

تعود جذور التوتر الحالي إلى عام 2016، حين قطعت بكين الاتصالات الرسمية مع تايوان بعد فوز تساي إنغ وين برئاسة البلاد، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، والتي رفضت الإقرار بمطالب الصين بشأن مبدأ "الصين الواحدة".

وفي المقابل، يدعو حزب كومينتانغ إلى تعزيز العلاقات مع بكين، ما يجعله أقرب إلى نهج التهدئة مقارنة بالتيار الحاكم في تايوان.

بالتوازي مع التحركات السياسية، تواصل الصين تصعيد الضغط العسكري على تايوان، من خلال إرسال طائرات مقاتلة وسفن حربية بشكل شبه يومي إلى محيط الجزيرة، إضافة إلى تنفيذ مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وقد ازداد التوتر بشكل ملحوظ منذ تولي الرئيس الحالي لاي تشينغ تي السلطة، إذ تعتبره بكين شخصية انفصالية، ما يفاقم المخاوف من احتمال انزلاق الوضع نحو مواجهة عسكرية.