تحذير أممي: الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا متزايدا على جهود إعادة الإعمار

حذّرت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، من أن قطاع غزة الذي تعرّض لدمار واسع بفعل الحرب، يعاني من تلوث خطير بذخائر غير منفجرة، تتسبب بشكل متكرر في مقتل المدنيين وإصابتهم بإعاقات دائمة، كما تشكل تهديدا كبيرا أمام جهود إعادة الإعمار في المستقبل.

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وأوضحت المنظمة أن هذه المخلفات من القنابل والقذائف، وحتى الطلقات النارية، باتت منتشرة في مختلف أنحاء القطاع منذ اندلاع الحرب التي شنتها إسرائيل عقب الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبيّنت نتائج مسح أجرته دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن أكثر من ألف شخص فقدوا حياتهم في غزة بسبب هذه الذخائر المرتبطة بالنزاع، مع الإشارة إلى أن العدد الحقيقي للضحايا يُرجح أن يكون أعلى بكثير، بحسب ما أكده يوليوس فان دير فالت المسؤول عن أنشطة الدائرة في الأراضي الفلسطينية.

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، أوضح المسؤول الأممي أن نحو نصف الضحايا هم من الأطفال، ما يعكس حجم التأثير الإنساني الخطير لهذه المخلفات.

وفي السياق ذاته، عبّرت نارمينا ستريشينيتس من منظمة سايف ذا تشيلدرن عن قلقها إزاء الثمن الباهظ الذي يدفعه الأطفال في غزة، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة المتفجرة أدى، وفق تقرير سابق للمنظمة، إلى إصابة نحو 475 طفلا شهريا بإعاقات قد تستمر معهم مدى الحياة.

وأضافت أن غزة باتت تضم اليوم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف على مستوى العالم، في مؤشر على عمق الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

من جانبه، أشار فان دير فالت إلى أن الدائرة الأممية لم تتمكن حتى الآن من إجراء تقييم شامل لحجم المشكلة، غير أن البيانات المتوفرة تؤكد وجود مستويات مرتفعة جدا من التلوث بالذخائر غير المنفجرة. وقد تمكنت الفرق المختصة من رصد أكثر من ألف قطعة من هذه الذخائر خلال عمليات نُفذت على مدى العامين ونصف العام الماضيين.

ولفت إلى أن هذا الرقم يعادل تقريبا وجود ذخيرة واحدة كل 600 متر، مع التأكيد على أن هذا التقدير يقتصر فقط على ما تم اكتشافه حتى الآن، ما يعني أن الحجم الفعلي قد يكون أكبر بكثير.

كما شدد على أن الكثافة السكانية العالية في غزة تفاقم من خطورة الوضع، إذ كان القطاع قبل الحرب من بين أكثر المناطق اكتظاظا في العالم بنحو ستة آلاف نسمة لكل كيلومتر مربع، بينما أدت الحرب إلى تقليص المساحة المتاحة للسكان إلى النصف تقريبا، ما ضاعف من حدة الاكتظاظ.

وأوضح أن الأسلحة المتفجرة تُستخدم في مختلف مناطق القطاع، بما في ذلك داخل مخيمات اللاجئين المكتظة، مستشهدا بحادثة حديثة تم خلالها العثور على بقايا ذخائر داخل خيمة مأهولة منذ أسابيع.

كما حذّر من أن القوافل الإنسانية نفسها قد تواجه خطر التسبب بانفجارات أثناء مرورها عبر هذه المناطق الملوثة، في ظل غياب القدرة الكاملة على تطهيرها.

وقدّر المسؤول الأممي أن عمليات إزالة هذه الذخائر قد تتطلب، في أفضل السيناريوهات، تمويلا يصل إلى نحو 541 مليون دولار، شريطة الحصول على التصاريح اللازمة وتوفير المعدات المناسبة، محذرا في الوقت ذاته من أن حجم التلوث، خاصة داخل الأنقاض، يجعل من الصعب جدا إجراء تقييم دقيق وشامل.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن هذه المشكلة قد تستمر لعقود طويلة، مستحضرا حالات مماثلة في المملكة المتحدة حيث لا تزال تُكتشف حتى اليوم قنابل تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مواقع البناء، معتبرا أن سيناريو مشابها قد يتكرر في قطاع غزة مستقبلا.