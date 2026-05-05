"نتنياهو حصل على ما أراد".. أوباما: غياب القيم في القيادة الأميركية قد يسبب أضرارا عالمية كارثية

الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما خلال زيارة قام بها الى روضة أطفال "التعلم من خلال اللعب" في حي برونكس، يوم السبت 18 أبريل/نيسان 2026.
الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما خلال زيارة قام بها الى روضة أطفال "التعلم من خلال اللعب" في حي برونكس، يوم السبت 18 أبريل/نيسان 2026. حقوق النشر  AP Photo
بقلم: Hassan Haidar & يورونيوز
نشرت في
نبه أوباما من أن الأضرار التي لحقت بالنظام الدولي خلال السنوات الأخيرة ستكون صعبة الإصلاح، معتبرا أن إعادة بناء الثقة مع الحلفاء تمثل تحديا كبيرا.

حذر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من أن الولايات المتحدة قد تتسبب بأضرار عالمية كارثية إذا تخلت قيادتها عن القيم الإنسانية الأساسية، منتقدا بشكل غير مباشر تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران.

وجاءت تصريحات أوباما في مقابلة مع مجلة "نيويوركر"، حيث شدد على أن القيادة الأميركية يجب أن تعكس احتراما أساسيا للكرامة الإنسانية واللياقة، ليس فقط داخل حدود الولايات المتحدة بل خارجها أيضا.

انتقاد لتهديدات ترامب

وفي إشارة إلى تهديد ترامب بأن "حضارة كاملة ستموت الليلة ولن تعود أبدا"، اعتبر أوباما أن هذا النوع من الخطاب يتعارض مع القيم التي يفترض أن تمثلها القيادة الأميركية.

وأوضح أن تجاهل هذه القيم، أو الوقوع في الغرور والمصلحة الذاتية، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، مضيفا أن العالم قد "ينكسر بطرق سيئة للغاية" إذا لم يتم الالتزام بهذه المبادئ.

تشكيك بجدوى المواجهة مع إيران

وفي ما يتعلق بالسياسة تجاه إيران، أبدى أوباما شكوكا بشأن جدوى المواجهة العسكرية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد ضغط عليه سابقا، كما ضغط على ترامب، من أجل خوض مواجهة مع طهران، لكنه رفض ذلك.

وأضاف: "أعتقد أن تقديري كان دقيقا"، متسائلا عما إذا كانت النتائج قد خدمت فعلا مصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وأكد أن نتنياهو "حصل على ما أراد"، لكنه شكك في ما إذا كان ذلك في مصلحة الشعب الإسرائيلي أو الولايات المتحدة، مشيرا إلى وجود سجل واسع من الخلافات بينه وبين نتنياهو.

تحذير من تراجع الدور الأميركي عالميا

كما حذر أوباما من أن الأضرار التي لحقت بالنظام الدولي خلال السنوات الأخيرة ستكون صعبة الإصلاح، معتبرا أن إعادة بناء الثقة مع الحلفاء تمثل تحديا كبيرا.

وأشار إلى أن النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية كان "واحدة من أفضل لحظات أميركا"، محذرا من أن تراجع هذا الدور قد ينعكس سلبا على الاستقرار العالمي.

