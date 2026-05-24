باكستان: عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف قطارًا.. و"جيش تحرير بلوشستان" يتبنى الهجوم

قُتل ما لا يقل عن 28 شخصًا، اليوم الأحد، في تفجير دموي استهدف قطارًا كان يقل عسكريين وعائلاتهم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ووقع الهجوم في مدينة كويتا، عاصمة الإقليم، حيث انفجرت سيارة مفخخة أثناء مرور القطار على خط السكة الحديدية باتجاه منطقة الثكنات العسكرية، ما تسبب في انفجار عنيف سُمع دويه على بعد عدة أميال من موقع الحادث.

وبحسب مصادر أمنية وطبية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 28 شخصًا بعد وفاة خمسة مصابين متأثرين بجراحهم داخل المستشفيات، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 90، بينهم حالات وُصفت بالحرجة.

ضباط الشرطة والسكان المحليون يفحصون الأضرار في موقع انفجار القنبلة في كويتا، باكستان، الأحد 24 مايو 2026. (AP Photo/Arshad Butt) AP Photo

كما تسبب الانفجار في أضرار واسعة بالمنازل القريبة من خط السكة الحديدية، إضافة إلى تحطم عدد من المركبات الموجودة في محيط الموقع، فيما شوهد مسعفون ومدنيون ينقلون ضحايا غارقين في الدماء على نقالات بعيدًا عن العربة المتضررة، وسط انتشار أمني كثيف.

وقال مسؤول محلي إن القطار كان متجهًا من كويتا إلى مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، وكان يقل أفرادًا من الجيش الباكستاني وعائلاتهم.

وأضاف أن القطار كان يعبر منطقة "تشامان باتاك" في كويتا عندما "اصطدمت سيارة مفخخة بإحدى العربات، ما أدى إلى انفجار هائل".

وأشار مسؤول آخر إلى أن عددًا من العسكريين كانوا في طريقهم للاحتفال بعيد الأضحى عند وقوع الهجوم.

من جهته، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم بشدة، واصفًا إياه بـ"الخسارة المأساوية في أرواح بريئة"، مشيرًا إلى أنه أسفر عن سقوط قتلى وإصابة عدد من الأشخاص.

أقارب يواسون بعضهم البعض وهم يحزنون على وفاة أحد أفراد أسرهم في انفجار قنبلة، خارج مشرحة مستشفى في كويتا، باكستان، الأحد 24 مايو 2026. (AP Photo/Arshad Butt) AP Photo

وكتب شريف عبر منصة "إكس": "أعرب عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وأدعو بالشفاء العاجل للمصابين".

كما أدانت السيناتورة الباكستانية شيري رحمن الهجوم، مشيرة إلى أن معظم الضحايا يُعتقد أنهم من النساء والأطفال الذين كانوا مسافرين بمناسبة عيد الأضحى.

وقالت إن "مرتكبي مثل هذه الفظائع يجب أن يعلموا أن مواطنينا وقواتنا الأمنية يتمتعون بعزيمة صلبة لا تتزعزع".

جيش تحرير بلوشستان يتبنى الهجوم

وفي وقت لاحق، أعلن "جيش تحرير بلوشستان" المحظور مسؤوليته عن التفجير، وفق بيان نقلته وسائل إعلام محلية، قال فيه إن "انتحاريًا" استهدف أفرادًا عسكريين داخل القطار.

وتعتبر بلوشستان أكبر مقاطعة في باكستان وأقلها اكتظاظًا بالسكان، وهي غنية بالموارد الطبيعية مثل الغاز الطبيعي، النفط، الفحم، النحاس، والذهب، لكنها أقل محافظة نموا ويعتبر سكانها من أفقر أهالي باكستان ويشكون من التهميش ومن نهب مواردها الطبيعية.

وتشهد المنطقة منذ سنوات أعمال عنف متكررة تنفذها جماعات انفصالية مسلحة تتهم الحكومة الباكستانية باستغلال موارد الإقليم دون تحقيق استفادة حقيقية للسكان المحليين، وهو ما تقول إسلام آباد إنها تواجهه عبر عمليات أمنية مستمرة ضد الجماعات المسلحة.