إنفاق دفاعي قياسي للناتو.. موازنات الحلف تقترب من 1.8 تريليون دولار خلال 2026

يتوقع حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن يسجل إجمالي الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء خلال عام 2026 مستوى غير مسبوق، ليصل إلى نحو 1.809 تريليون دولار، بزيادة تُقدّر بحوالي 11% مقارنة بعام 2025.

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وتُظهر البيانات التي نشرها الحلف، الثلاثاء، أن الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء سيواصل مسار الارتفاع، إذ يُتوقع أن ينتقل من 1.630 تريليون دولار خلال عام 2025 إلى 1.809 تريليون دولار في عام 2026، بعدما بلغ 1.483 تريليون دولار عام 2024.

ومن المنتظر أن تبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إنفاقاً على الدفاع داخل الناتو، بإجمالي مخصصات تصل إلى 1.033 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 57% من إجمالي الإنفاق الدفاعي لجميع الدول الأعضاء في الحلف.

وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية بقيمة إنفاق دفاعي متوقعة تبلغ 147 مليار دولار، تليها بريطانيا بـ110 مليارات دولار، ثم فرنسا بـ80 مليار دولار، وإيطاليا بـ57 مليار دولار، وبولندا بـ53 مليار دولار، وكندا بـ52 مليار دولار، بينما يُقدّر أن تصل النفقات الدفاعية لتركيا إلى نحو 48 مليار دولار خلال العام الجاري.

وفي ما يتعلق بنسبة الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، تشير تقديرات الحلف إلى أن ليتوانيا ستتقدم قائمة دول الناتو بنسبة تبلغ 5.33%، تليها إستونيا بنسبة 5.10%، ثم لاتفيا بـ4.92%، وبولندا بـ4.68%، واليونان بـ3.65%، في حين يُتوقع أن تبلغ النسبة في تركيا 2.85%.

كما يتوقع الحلف أن تحقق 17 دولة عضواً خلال عام 2026 هدف تخصيص 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن.

وتأتي هذه التوقعات في إطار الالتزامات التي أقرها قادة حلف شمال الأطلسي خلال قمة لاهاي عام 2025، والتي نصت على تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي الأساسي، إلى جانب تخصيص 1.5% إضافية للاستثمارات المرتبطة بالأمن والدفاع.

وتشمل هذه الاستثمارات تعزيز الجاهزية المدنية، ودعم الابتكار، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتطوير الصناعات الدفاعية، على أن يتم تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2035.

وتزامن نشر هذه الأرقام مع انطلاق أعمال النسخة السادسة والثلاثين من قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة، والتي تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبدأت فعاليات القمة بمنتدى للصناعات الدفاعية، يناقش سبل تعزيز الإنتاج الدفاعي عبر الأطلسي، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، في وقت تسعى فيه دول الحلف إلى رفع قدراتها العسكرية وتعزيز جاهزيتها الأمنية.