طهران تستبعد واشنطن من مفاوضات هرمز وتؤكد: المباحثات مع عُمان فقط

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن المحادثات التي تجريها مع سلطنة عُمان بخصوص تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، هي شأن ثنائي خالص، ولا علاقة للولايات المتحدة به.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "لا صلة لواشنطن بهذه المباحثات. هي مسألة ثنائية بين إيران وعُمان، ولا تزال جارية". وشدد على أن الممر المائي الحيوي لتدفقات النفط والشحن التجاري "لا يزال مغلقاً" من قبل الجمهورية الإسلامية.

وأوضح بقائي أن نائبي وزيري خارجية البلدين عقدا، الجمعة والسبت، جولة مباحثات ركزت على "المبادئ المشتركة والترتيبات التنفيذية" لضمان عبور آمن للسفن عبر المضيق.

بقائي: الدفاع عن السيادة يتقدم على التفاوض

وكان بقائي قد صرّح، الأحد، بأن طهران تواصل تبادل الرسائل مع واشنطن، لكن شروط الدخول في مفاوضات غير مهيأة حالياً، متّهماً الولايات المتحدة بتقويض المسار الدبلوماسي عبر تحركاتها العسكرية، ومشدداً على أن الأولوية القصوى لبلاده هي صيانة السيادة، لا الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأردف: "نحن في حالة تبادل رسائل، لكن الأولوية الآن هي الدفاع عن سيادة إيران ووحدة أراضيها وحماية شعبها". واتهم واشنطن بالعمل على تقويض الدبلوماسية مراراً، وقال إن الإجراءات الأميركية دمرت المناخ الملائم للحوار، وانتهكت التفاهمات السابقة مع طهران.

كما وصف القصف الأميركي الأخير بأنه امتداد "لحرب غير شرعية" ضد إيران، معتبراً أنه يكشف تخلف واشنطن عن الوفاء بالتزاماتها.

وحول مضيق هرمز، أكد بقائي أن بلاده قامت بواجبها في تأمين حركة الملاحة الدولية، لكنها لن تسمح بتحويل الممر المائي الاستراتيجي إلى أداة لتهديد الأمن القومي الإيراني. وحمّل واشنطن وتل أبيب مسؤولية تأجيج التوترات في المنطقة، مشيراً إلى أن أفعالهما العسكرية "هزّت الاستقرار الأمني"، حسب تعبيره.

وكانت إيران قد أغلقت المضيق منذ انطلاق الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير/شباط، ما أثار اضطرابات عنيفة في أسواق الطاقة وحركة النقل البحري. وبعد إعادة فتحه بموجب مذكرة تفاهم مع واشنطن في منتصف يونيو/حزيران، عاودت طهران تقييد الملاحة في هرمز عقب استئناف العمليات العسكرية في 7 يوليو/تموز.

وتطالب واشنطن بحرية المرور الكاملة دون قيود في المضيق، بينما تصر طهران على أن تمر السفن عبر ممر مائي قريب من ساحلها، وفق آلية ملاحة تخضع لإشراف إيراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه الجيش، السبت، بوقف شن هجمات جديدة على إيران، منهياً بذلك نحو أسبوعين من الغارات اليومية.