طيران الإمارات تتقدم بطلب لشراء 15 طائرة ايرباص "ايه350-900"

بقلم: يورونيوز

الثلاثاء الماضي أبرمت شركة "طيران الإمارات" صفقة هائلة بقيمة 52 مليار دولار مع مجموعة "بوينغ" الأميركية المصنّعة للطائرات لشراء 90 طائرة من نوع "777 إكس" وخمس طائرات من طراز "787 دريملاينر".

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أعلنت شركة "طيران الإمارات" طلب شراء 15 طائرة جديدة من طراز ايرباص "ايه350-900" بقيمة ستة مليارات دولار، وذلك على هامش معرض دبي للطيران.

وأكدت المجموعة العملاقة في بيان أنها قدمت "طلبية لشراء 15 طائرة إضافية A350-900، بقيمة 6 مليارات دولار"، وهو ما يرفع إجمالي طلبياتها من طائرات "ايه350" إلى 65 طائرة.

وأوضحت أنها التزمت خلال معرض دبي للطيران هذا العام بمبلغ إجمالي قدره "58 مليار دولار أميركي لشراء 110 طائرات إضافية".

والثلاثاء الماضي أبرمت شركة "طيران الإمارات" صفقة هائلة بقيمة 52 مليار دولار مع مجموعة "بوينغ" الأميركية المصنّعة للطائرات لشراء 90 طائرة من نوع "777 إكس" وخمس طائرات من طراز "787 دريملاينر".

وأوضح الرئيس الأعلى التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن " طائرات A350-900 ستوفر لأسطولنا مزيدًا من الخيارات".

وأضاف "نخطط لنشر طائراتنا من طراز A350 لخدمة مجموعة من الأسواق الجديدة، بما في ذلك مهام طويلة المدى تصل مدتها إلى 15 ساعة طيران من دبي". وتابع "سوف نعمل بالتعاون الوثيق مع إيرباص ورولز رويس (المصنعة للمحركات) لضمان أفضل كفاءة تشغيلية لطائراتنا وأفضل تجربة طيران لعملائنا".

أُبرمت الصفقة رغم انتقادات شركة "طيران الإمارات" بشأن محركات الطائرات من طراز "إيه350-1000".

الثلاثاء، قال رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك أمام صحفيين إن شركات الطيران في المنطقة ستشتري عددًا كبيرًا من طائرات ايرباص "ايه 350-1000"، "إذا تمّ حلّ مشاكل المحرّكات".

وهو أكّد كلارك في تصريحات سابقة أن محركات هذه الطائرات تتعطّل باستمرار.

وتسلّط "إيرباص" الضوء على تكنولوجيا تتمتّع بها طائراتها من نوع "ايه 350" تتيح استهلاك 25% أقلّ من الوقود مقارنةً بطائرات أقدم لمنافستها الأميركية "بوينغ".

من جهته، قال المدير التجاري لشركة "إيرباص" كريستيان شيرير، وفق البيان الذي صدر عن شركة طيران الإمارات، "نحتفل اليوم بمعلم آخر في العلاقات طويلة الأمد بين طيران الإمارات وإيرباص".