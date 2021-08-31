دراسة: تناول النقانق يفقدك 36 ​​دقيقة من عمرك.. فماذا عن اللحوم والبيتزا والزبدة والجبن؟

لطالما كان الغذاء السليم هو الأساس الذي نعتمد عليه في الحفاظ على سلامة الجسم وصحته وعافيته من ألأسقام والأمراض، لكن، كيف تؤثر الأطعمة التي نتناولها من لحوم حمراء وخبز وفواكه، على متوسط ​​العمر المتوقع؟ هذا هو السؤال الذي عمل عليه فريق من الباحثين من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة ونُشرت أعمالهم في مجلة (Nature Food). وأقل ما يمكن أن يقال هو أن النتيجة التي توصل إليها الباحثون قد تجعل عشاق الأكلات السريعة في حيرة من أمرهم.

قام العلماء بتحليل 5853 نوعًا من الأطعمة من النظام الغذائي الأمريكي الكلاسيكي، ثم حددوا تأثيرها المباشر على صحة الإنسان، وبشكل أكثر دقة، تأثيرها على دقائق من الحياة الصحية المكتسبة أو المفقودة، ثم رتبوا تلك النتائج من خلال تصنيف هذه الأطعمة من الأكثر ضررًا إلى الأكثر فائدة.

ليس من المستغرب أن يتم تمثيل الوجبات السريعة بشكل جيد في الجزء العلوي من هذا الترتيب المهووس.

وقد أخذت النقانق حصة الأسد من الطعام الذي يقلل من متوسط ​​العمر المتوقع. وفقًا لحسابات العلماء، فإن هذه الأكلة ستكون ضارة بشكل خاص بسبب 61 غرامًا من اللحوم المصنعة التي تحتويها، مما قد يؤدي إلى فقدان 27 دقيقة من الحياة الصحية. عندما تضع في اعتبارك الصوديوم والأحماض الدهنية، فإن هذا الرقم يقفز إلى 36 دقيقة ضائعة ، وفقًا لتقارير شبكة سي أن أن الأمريكية.

اللحوم الباردة والبيتزا

بعد تلك "النقانق القاتلة"، نجد في التصنيف (شاركوتيري) أو اللحوم الباردة، التي تخسر أكثر من 25 دقيقة من الحياة الصحية، أما شطيرة البيض فتنقص من عمرك ما يقرب من 11 دقيقة والصودا تضيع عليك ما يزيد قليلاً عن 8 دقائق.

علاوة على ذلك، في قائمة الأكلات السيئة، نلاحظ وجود اللحوم الحمراء والبيتزا والزبدة، والتي ستأخذ من عمرك على التوالي 6 دقائق ونصف و3 دقائق ونصف وأقل بقليل من دقيقتين.

ماذا عن الخُضر والفواكه؟

والخبر السار في هذه الدراسة هو أن بعض الأطعمة لها تأثير معاكس، فهي توفر لك دقائق صحية إضافية.

بالتالي، فإن تناول حصة من الخضار سيوفر لك ما يزيد قليلاً عن دقيقتين أما الفواكه فتمنحكَ ما يقرب من 12 دقيقة ، بينما تزيدكَ المكسرات أكثر من 25 دقيقة.

أقل ما يقال عن زبدة الفول السوداني أنها توفر لك أكثر من 33 دقيقة، متقدمًا جدًا على الخبز و ما يوفره من 4 ثوانٍ إيجابية طفيفة.

الجبن..المفاجأة؟

وسجل الباحثون نقطة سوداء أخرى من خلال هذه الدراسة، والتي تهمّ الفرنسيين أكثر من الأمريكيين بكل تأكيد، ويتعلق الأمر بالجبن.

قدد تتسبب قطعة صغيرة من الجبن في ضياع دقيقة و 25 ثانية من العمر، لذلك يمكن ان يتم تعويض ذلك بالمزيد من الخضار.